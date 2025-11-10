Ключевые моменты:

Утром 10 ноября в Одессе и области объявлена воздушная тревога.

Российские силы атаковали регион ударными БпЛА типа «шахед».

По дронам работает украинская ПВО, слышны взрывы и выстрелы.

Часть дронов маневрирует над Черным морем и вблизи города.

«Одесса – в районе города враждебные БпЛА», – сообщают Воздушные силы ВСУ.

В настоящее время часть дронов пребывает в акватории Черного моря, «наматывая круги», еще часть маневрирует вблизи Одессы. Есть угроза для жителей района одесского порта, Пересыпи, Лузановки, Грибовки, а также Лиманки и Черноморска.

Слышны выстрелы и взрывы – это работают наши ПВО. Предварительно, часть «шахедов» уже сбили, однако тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, сегодня утром дроны-камикадзе уже атаковали Одессу. Один из беспилотников повредил жилой дом, где вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв.