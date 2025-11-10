Ключевые моменты:

10 ноября армия РФ атаковала ракетами и дронами: сбито и подавлено 52 цели.

Российские войска установили огневое прикрытие над всеми дорогами к Мирнограду.

Город почти полностью отрезан от снабжения — доставить помощь крайне сложно.

За сутки зафиксировано 265 боевых столкновений, противник понес значительные потери.

Последствия ночных обстрелов

В ночь на 10 ноября противник атаковал двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал», пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 67 ударными БПЛА.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на востоке, юге и в центре страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 9 локациях. Информация о ракетах уточняется. Данные о падении/попадании не поступали, сообщили в Воздушных силах.

Мирноград Донецкой области под угрозой блокирования

По данным Института изучения войны (ISW), в районе Мирнограда сложилась критическая ситуация. Российские войска захватили или обстреливают все логистические пути, по которым украинские военные получали снабжение. Аналитики отмечают, что доставить продовольствие и боеприпасы в город теперь почти невозможно — даже пешие маршруты опасны из-за мин, дронов и засад диверсионных групп.

По сообщениям источников, российские подразделения устанавливают колючую проволоку, строят оборонительные укрепления и уже вошли в северные районы города. Несмотря на попытки штурма с востока, полностью занять Мирноград противнику пока не удалось. В ISW считают, что россияне могут изменить направление наступления, чтобы ослабить оборону украинских сил.

Активные бои на востоке Украины

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 265 боевых столкновений. Россия нанесла один ракетный и 35 авиаударов, применив 5 ракет и более 100 управляемых авиабомб. Всего за сутки зафиксировано свыше 3400 обстрелов, включая атаки с использованием более двух тысяч дронов-камикадзе.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 97 атак, на Александровском — 27, а на Константиновском — 29.

Силы обороны Украины нанесли ответные удары по позициям врага, уничтожив 1090 российских военных, 7 танков, 7 бронемашин, 9 артсистем и 57 беспилотников.