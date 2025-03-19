Одесская область заняла третье место по уплате налогов на элитные автомобили в минувшем году. Опережают наш регион только Киев и Днепропетровская область.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, владельцы дорогих иномарок с Одесчины перечислили в бюджет 18,8 млн грн. На первом месте оказался Киев (62,2 млн грн), а на втором – Днепропетровская область (21,2 млн грн).

Всего в 2024 году автовладельцы уплатили около 220 млн грн налога, что на 37%, или на 59 млн грн больше, чем годом ранее. Большинство плательщиков – физические лица, 7193 человека перечисли в бюджет 136,2 млн грн, а три тысячи юридических лиц – 83,5 млн грн.

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