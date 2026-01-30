Ключевые моменты:

Мобильные укрытия на пляжах Одессы: в 2026 году планируется установка 8 сооружений на муниципальных пляжах.

Ориентировочная стоимость – 35 млн грн.

Средства будут искать у доноров и международных партнеров без расходов из городского бюджета.

Укрытие вместо лежаков

Одесса активно готовится к пляжному сезону, и поэтому уже в 2026 году на местных пляжах могут установить мобильные укрытия. Соответственно, предлагают внести правки в городскую программу гражданской защиты населения и пожарной безопасности на 2022–2028 годы.

Добавим, что предусмотрено минимум восемь укрытий стоимостью около 35 миллионов гривен. Правда, в мэрии отмечают, что пока речь не идет о расходах из бюджета, только о добавлении пункта в программу.

В целом, местные вожди уже ведут переговоры с международными партнерами и благотворительными фондами для привлечения внешнего финансирования. К слову, укрытие будут размещаться прежде всего на муниципальных пляжах в прибрежной зоне.

Напомним, ранее Администрация морских портов Украины анонсировала установку 38 мобильных укрытий в портах до конца 2025 года. Цель — усилить безопасность персонала критической инфраструктуры из-за больших площадей, специфики работ и ограниченного времени на эвакуацию во время ракетных атак.

Читайте также: Как свет нормировали в прошлом: в Одессе показывают уникальные светильники и документы.