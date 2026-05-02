Ключевые моменты:

Украина приняла решение об ужесточении ПВО в Днепре и Одессе после анализа российских атак.

В Одессе планируется повысить эффективность сбыта воздушных целей.

Для усиления обороны развернут дополнительные радары, средства РЭБ и мобильные огневые группы.

РФ пытается перегрузить украинскую систему ПВО массированными ударами.

В Одессе уже фиксируется рост эффективности ущерба, но планируют ее еще повысить.

Что изменится в защите Одессы и Днепра

Россия продолжает атаковать украинские города. Именно поэтому военное командование и Министерство обороны Украины анализируют каждую российскую атаку и решили принять решение об усилении защиты городов. Одним из ключевых направлений стало укрепление противовоздушной обороны в двух крупных городах – Днепре и Одессе.

По словам Владимира Зеленского, уже определены конкретные технические и кадровые шаги по усилению обороны. Речь идет о развертывании дополнительных радарных систем, средств радиоэлектронной борьбы и привлечении новых мобильных огневых групп.

К слову, для Днепра предусмотрено усиление радарами, РЭБ и дополнительными экипажами. А вот в Одессе принято решение о наращивании эффективности ПВО. Добавим, что уровень сбыта целей в нашем регионе уже возрос, однако нуждается в дальнейшем повышении.

Президент подчеркнул, что Россия пытается перегрузить украинскую систему ПВО массированностью атак, но Украина работает над этим противодействием.

Глава государства также подчеркнул, что Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами для стабильного снабжения компонентов противовоздушной обороны. К примеру, в апреле удалось привлечь необходимые ресурсы и финансирование программы закупок вооружения PURL. А уже в мае будут искать дополнительные возможности для усиления обороны, в частности, через расширение сотрудничества со странами, с которыми взаимодействие ранее было ограничено.

