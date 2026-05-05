Ключевые моменты:

Планируется закупка кроссовера Hyundai Tucson и трех легковых авто.

Общая стоимость закупки превышает 5 млн гривен.

В требованиях к авто — расширенный комфорт и современные системы безопасности.

Одесский облсовет купит кроссовер с панорамной крышей

Одесский областной совет объявил закупку четырех новых автомобилей общей стоимостью около 5,1 млн грн. Тендеры опубликованы на портале Prozorro.

Первым лотом представлен полноприводный кроссовер Hyundai Tucson (или эквивалент) серого цвета стоимостью около 1,8 млн грн.

Согласно техническому заданию, автомобиль должен быть оснащен кожаным салоном из экокожи, многоцветной подсветкой на 64 оттенка и панорамной крышей.

Также в комплектацию входят климат-контроль, вентиляция передних сидений и подогрев всех кресел. Среди дополнительных опций — премиальная аудиосистема KRELL с сабвуфером, беспроводная зарядка для смартфонов и расширенный пакет систем помощи водителю. В частности, предусмотрен мониторинг «слепых» зон и интеллектуальное открытие багажника.

Три Toyota Corolla за 3,3 миллиона

Отдельно Одесский областной совет объявил тендер на закупку трех легковых автомобилей. Их ориентировочная стоимость составляет более 3,32 млн грн.

Речь идет о машинах класса Toyota Corolla или эквивалент. В технической документации указана модель Toyota Corolla 1.6 Valvematic LIVE белого цвета либо аналог.

Закупка финансируется из местного бюджета. Участники могут подавать предложения до 9 мая 2026 года, аукцион запланирован на 11 мая. Оплата предусмотрена в размере 100% после поставки автомобилей в течение 30 календарных дней.

Ранее Одесский облсовет приобрел Mercedes-Benz V-Class Avantgarde за 3 миллиона 300 тысяч гривен, а также пополнил свой автопарк шестью автомобилями Toyota на сумму более 7 млн гривен.