Ключевые моменты:
- Грот на склонах Приморского бульвара появился в конце XIX века и сначала был частью дренажной системы.
- При создании Стамбульского парка его переоборудовали в фонтан. Из-за дождей и снега был поврежден гидроизоляционный слой чаши фонтана.
- Ремонт планируют завершить к концу октября 2025 года.
История и современное состояние достопримечательности
Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Парки Одессы».
Безымянный грот, построенный в конце XIX века из дикого камня, изначально выполнял утилитарную функцию — служил дренажной системой, куда стекала вода из фонтана на Приморском бульваре. С появлением централизованного водоснабжения эта необходимость отпала, и грот превратился в парковый объект.
Когда создавали Стамбульский парк, известный среди горожан объект решили переоборудовать в фонтан. Однако за семь лет эксплуатации природные факторы дали о себе знать. Атмосферные осадки, стекавшие со склона, повредили гидроизоляцию чаши.
Какие ремонтные работы ждут грот-фонтан
Как сообщили в КП «Парки Одессы», специалисты «Сервисного центра» уже приступили к работам. Планируется:
- очистить территорию от мусора;
- обустроить систему отвода дождевой и талой воды;
- выполнить новую гидроизоляцию;
- облицевать чашу фонтана.
Завершение ремонта ожидают к концу октября 2025 года.
