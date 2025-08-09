Ключевые моменты:

  • Грот на склонах Приморского бульвара появился в конце XIX века и сначала был частью дренажной системы.
  • При создании Стамбульского парка его переоборудовали в фонтан. Из-за дождей и снега был поврежден гидроизоляционный слой чаши фонтана.
  • Ремонт планируют завершить к концу октября 2025 года.

История и современное состояние достопримечательности

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Парки Одессы».

Безымянный грот, построенный в конце XIX века из дикого камня, изначально выполнял утилитарную функцию — служил дренажной системой, куда стекала вода из фонтана на Приморском бульваре. С появлением централизованного водоснабжения эта необходимость отпала, и грот превратился в парковый объект.

грот-фонтан
Так выглядел грот до того, как стать фонтаном.

Когда создавали Стамбульский парк, известный среди горожан объект решили переоборудовать в фонтан. Однако за семь лет эксплуатации природные факторы дали о себе знать. Атмосферные осадки, стекавшие со склона, повредили гидроизоляцию чаши.

Какие ремонтные работы ждут грот-фонтан

Как сообщили в КП «Парки Одессы», специалисты «Сервисного центра» уже приступили к работам. Планируется:

  • очистить территорию от мусора;
  • обустроить систему отвода дождевой и талой воды;
  • выполнить новую гидроизоляцию;
  • облицевать чашу фонтана.

Завершение ремонта ожидают к концу октября 2025 года.

грот-фонтан обнесли забором
Ограждение вокруг грота, установленное на время ремонта.

