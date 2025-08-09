Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе и области 9 августа — 23–24 °C, лёгкое волнение. Уровень моря и условия для купания — безопасные.

Температура воздуха: ночью 18–23 °C, днём 29–33 °C. Солнечно, без осадков, северный ветер 5–10 м/с.

Температура морской воды и воздуха в Одессе 9 августа

По информации Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, 9 августа море у Одессы останется комфортным для купания: температура воды ожидается в пределах 23–24 °C. Лёгкое волнение и отсутствие сильного ветра сделают отдых на пляже особенно приятным.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 18 до 23 °C, а днём прогреется до 29–33 °C. Погода обещает быть солнечной, без осадков, с северным ветром скоростью 5–10 м/с.

Безопасный отдых для всей семьи

Синоптики отмечают, что уровень моря и условия на пляжах остаются безопасными для отдыхающих. Даже в августе, когда вода постепенно начинает остывать, температура моря в Одессе держится на уровне, комфортном для большинства купающихся.

По многолетним наблюдениям, средняя температура воды в августе здесь составляет 24–25 °C, так что нынешний показатель соответствует норме.

