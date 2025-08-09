Отключения света

Как сообщает одесская мэрия со ссылкой на информацию энергетиков, света не будет по таким адресам:

Южный РЭС

  • Ак. Королева, 46, 50, 54, 56, 58.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС

  • Алексея Вадатурского, 79-131;
  • Гранатная, 1-16;
  • Анны Михайленко, 18-28, 37-51;
  • Йозефа Прибика, 7-28;
  • Столярского, 4-Г;
  • Ивана Фунтова, 42 -54;
  • пер. Гранатный, 2-8/1;
  • пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС

  • Боровского, 1-123;
  • Отечественная, 33;
  • Деревообрабатывающая, 1-86;
  • Каменщиков, 112-118, 295-305;
  • Парковая, 75-79;
  • Почтовая, 39, 70, 72, 72е, 82у, 82;
  • Промышленная, 7Б;
  • Радиальная, 1, 2, 4;
  • Республиканская, 226-343;
  • Химическая, 1-8;
  • Хаджибейская дорога, 407-515;
  • пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27;
  • пер. Сахарный, 5-12.

Работы до 17:00-20:00.

