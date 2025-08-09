Как сообщает одесская мэрия со ссылкой на информацию энергетиков, света не будет по таким адресам:
Южный РЭС
- Ак. Королева, 46, 50, 54, 56, 58.
Работы до 17:00.
Центральный РЭС
- Алексея Вадатурского, 79-131;
- Гранатная, 1-16;
- Анны Михайленко, 18-28, 37-51;
- Йозефа Прибика, 7-28;
- Столярского, 4-Г;
- Ивана Фунтова, 42 -54;
- пер. Гранатный, 2-8/1;
- пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Читайте также: Температура моря в Одессе 9 августа: вода теплая, без волн
Северный РЭС
- Боровского, 1-123;
- Отечественная, 33;
- Деревообрабатывающая, 1-86;
- Каменщиков, 112-118, 295-305;
- Парковая, 75-79;
- Почтовая, 39, 70, 72, 72е, 82у, 82;
- Промышленная, 7Б;
- Радиальная, 1, 2, 4;
- Республиканская, 226-343;
- Химическая, 1-8;
- Хаджибейская дорога, 407-515;
- пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27;
- пер. Сахарный, 5-12.
Работы до 17:00-20:00.