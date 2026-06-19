Ключевые моменты:

В Одессе и по всей Украине ужесточились проверки военного учета, из-за чего повестки могут получать даже забронированные работники.

Контроль за бронированием ужесточился из-за обновления данных в реестре «Оберег».

Основные причины вызовов – устаревшие или некорректные данные о бронировании и несоответствии предприятий критериям.

Возможные технические сбои: бронирование иногда не отображается в системах, в частности, в «Резерв+».

Эксперты советуют регулярно проверять документы во избежание риска получения повестки.

Контроль за бронированием ужесточился

В Одесской области, как и по всей Украине, ужесточается контроль за военным учетом и бронированием работников критически важных предприятий. Через проверку государственных реестров и обновление информации повестки все чаще получают даже граждане, имеющие официальное бронирование.

На это в территориальных центрах комплектования объясняют, что в настоящее время особое внимание уделяется соответствию данных в реестре «Оберег» фактическому статусу работников и их отсрочке.

Соответственно, причиной могут стать устаревшие или некорректно внесенные данные о бронировании. Кроме того, проверяется, соответствует ли предприятие критериям, позволяющим бронировать сотрудников.

Добавим, если работник сменил место работы или должность и не обновил информацию в военном учете, ранее оформленное бронирование может утратить силу без отдельного уведомления.

Также юристы обращают внимание, что иногда бронирование, оформленное через электронные сервисы, не отображается в государственных системах. В частности, это может относиться к приложению «Резерв+», когда информация об отсрочке отсутствует в реестре, хотя гражданин считает его действующей.

Кроме этого, бронирование уже не считается неизменным статусом. Его могут просмотреть или отменить, если обнаружатся несоответствия в документах или изменится статус предприятия. Именно поэтому сейчас проверяют не только наличие бронирования, но актуальность всех сведений в реестрах.

Как работникам Одессы проверить свое бронирование

Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует выполнить несколько простых шагов:

проверить в приложении «Резерв+», отображается ли статус «Забронировано» и срок действия отсрочки;

получить у работодателя бумажный выписку из приказа Министерства экономики о бронировании с официальной печатью;

убедиться, что название должности в трудовых документах полностью совпадает с той, которая указана в документах о бронировании;

работникам частных предприятий проверить, отвечает ли официальная заработная плата действующим требованиям Кабинета Министров — не менее 25 941 гривна.

Эксперты советуют не откладывать проверку документов, ведь своевременное обновление данных поможет минимизировать риск получения повестки из-за технических или документальных несоответствий.

Напомним, Министерство обороны проведет служебные проверки по всем ТЦК и СП Украины. Решение было принято после громкого скандала в одном из ТЦК Одесской области.