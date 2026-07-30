Ключевые моменты:

ДБР проводит обыски более чем в 100 ТЦК по Украине.

Проверяют возможные факты взяточничества при мобилизации и превышения полномочий.

Операция не связана с одним резонансным случаем, а является комплексной проверкой системы.

По результатам следственных действий ожидаются задержания и сообщения о подозрении.

Сегодня, 30 июля 2026 года, Госбюро расследований сообщило о проведении спецоперации «Чесний призов» («Честный призыв»), которая проходит во взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Следственные действия проходят более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) разных уровней в большинстве регионов Украины.

Как отмечается, основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также на превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности на избиениях и пытках военнообязанных.

В ГБР подчеркнули, что речь идет о комплексной работе по очищению системы, а не о реакции на один отдельный резонансный случай.

«Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил «чистый четверг»», – отметили в ведомстве.

По результатам следственных действий ожидаются задержания и сообщения о подозрении фигурантам в разных регионах страны.