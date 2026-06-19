Ключевые моменты:

Министерство обороны проведет служебные проверки по всем ТЦК и СП Украины.

Решение было принято после громкого скандала в одном из ТЦК Одесской области.

В Минобороны заявили, что насилие, нарушение прав человека и унижение достоинства недопустимы.

Особое внимание уделят обращениям о незаконном содержании людей, превышении полномочий и применении насилия.

Все выявленные нарушения обещают оперативно рассматривать и давать им правовую оценку.

Минобороны проверит каждый ТЦК

Министерство обороны Украины начинает служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. А все после громкого инцидента, произошедшего в Одесской области.

По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, после событий в одном из территориальных центров комплектования в Одесской области состоялось срочное совещание с участием представителей Командования Сухопутных войск. В ходе встречи обсудили ситуацию и необходимость усиления контроля за деятельностью ТЦК.

Мстислав Баник заявил, что любые проявления насилия, нарушения прав человека или унижение достоинства граждан недопустимы и не могут быть оправданы.

По итогам совещания Министерство обороны приняло решение о проведении служебных проверок во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки страны.

В целом, все обращения граждан относительно возможных фактов незаконного содержания людей, превышения служебных полномочий, применения насилия или других нарушений будут рассматриваться с максимальным вниманием. В ведомстве заверили, что реагировать на такие случаи будут оперативно, а каждый установленный факт получит надлежащую правовую оценку.

Напомним, накануне Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении в Одесской области группы работников ТЦК и представителей общественной организации. По версии следствия они могли незаконно содержать мужчин, применять физическое и психологическое насилие, требовать деньги, а также совершать действия сексуального характера с применением насилия.

В настоящее время девять подозреваемых уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.