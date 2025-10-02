Ключевые моменты:

Движение на нескольких улицах Одессы ограничено. Некоторые дороги до сих пор перекрыты для транспорта из-за последствий ливня.

В части Пересыпского района — перебои с электричеством. Специалисты устраняют локальную аварию в электросетях.

Электротранспорт ходит, но пока не курсируют маршруты №1 и №20.

Ситуация на дорогах Одессы 2 октября

После мощного ливня, обрушившегося на Одессу 30 сентября, город продолжает справляться с последствиями. На утро 2 октября ситуация на дорогах остаётся непростой:

Улица Атамана Головатого — движение перекрыто на участке от Солонцюватого переулка (у АЗС «Мото») до улицы Михаила Гефта.

Улица Черноморского Казачества — рядом со сквером в районе суда проезд тоже закрыт.

Переулок Ширяевский — движение грузовиков разрешено, а вот для легкового транспорта — ограничено.

Горожан просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и быть внимательными на дорогах.

Отключения света в Одессе

Из-за непогоды произошли локальные аварии в электросетях, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.В части Пересыпского района сегодня пропало электричество из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также перебои с электроснабжением зафиксированы в Одесской области — энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки.

Как работает электротранспорт

По состоянию на утро 2 октября электротранспорт в городе в основном возобновил работу, сообщили в мэрии.

Временно не курсируют трамвайные маршруты №1 и №20.

Трамвайный маршрут №7 в настоящее время работает в сокращенном режиме по временной схеме: «Херсонский сквер — 11 станция Люстдорфской дороги».

