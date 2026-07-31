Ключевые моменты:

Из 16 членов исполкома на заседание пришли только семь.

Чиновники находились на выездах на месте прилетов.

Исполком должен был рассмотреть предложения по корректировке тарифов на водоснабжение.

Прилеты изменили планы городских служб

По словам Игоря Коваля, дата и время проведения повторного внеочередного заседания будут объявлены позже. Отсутствовавшие члены исполкома были экстренно привлечены к работе на местах после того, как Одесса подверглась ударам по четырем различным локациям.

Полноценное заседание провести не удалось, а значит, решение по тарифам на воду снова откладывается.

На заседании 31 июля директор Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк должен был представить проект предложений по тарифам для их последующего утверждения Одесской городской военной администрацией.

Это уже вторая попытка поднять тарифную тему. На прошлой неделе исполнительный комитет Одесского городского совета не поддержал проект повышения тарифов на воду. Таким образом, действующие тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения пока остаются без изменений.

В тот же день на заседание лично прибыл начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, который поставил монополисту ряд жестких условий.

Глава ОВА подчеркнул, что хотя тариф и должен быть экономически обоснованным, пересматривать его нельзя без выполнения обязательных шагов:

«Инфоксводоканал» как предприятие-монополист обязан обеспечить доступ городских служб к переоценке стоимости целостного имущественного комплекса. Также необходимо проверить размер арендной ставки в соответствии с решением Одесского городского совета, принятым в 2025 году», — заявил Сергей Лысак.

По мнению городских властей, пересмотр тарифа не должен превышать уровень, ранее установленный НКРЭКУ, — 65,54 грн за кубометр. Именно такой тариф, как считают в администрации, позволит обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, не создавая чрезмерной финансовой нагрузки для населения.

Когда именно городские власти и ГВА вернутся к рассмотрению резонансного вопроса, станет известно после стабилизации ситуации в городе.

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