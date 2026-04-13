Ключевые моменты:

В Одессе по ул. Академика Сахарова продолжается строительство нового бюветного комплекса.

Проект стартовал в конце 2025 г. в Пересыпском районе.

Предусмотрено бурение скважины, строительство технического здания и пункта распределения воды.

Открыть бювет планируется в III–IV квартале 2026 года.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, в Одессе на улице Академика Сахарова продолжается строительство нового бюветного комплекса.

Проект строительства нового бювета предполагает бурение скважины, строительство технического здания, обустройство пункта распределения очищенной питьевой воды, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Стоит отметить, что в настоящее время на объекте активно ведутся работы по возведению технического здания и бурению артезианской скважины. При бурении проведут необходимые анализы и исследования, чтобы определить оптимальную глубину скважины и обеспечить необходимый объем воды надлежащего качества. Открыть бювет планируется в III–IV квартале 2026 года.

В Одессе работает 17 бюветов со скважинами глубиной от 111 до 149 метров. Все они находятся в обслуживании КП «Сервисный центр». По расчетам предприятия, около 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются бюветами. Среднее потребление на одном объекте – 8-12 кубометров воды в сутки. Вода из скважин доступна всем жителям.

