Одессу очищают от воды и грязи
Департамент Одесского городского хозяйства призывает водителей не парковать авто на решетках дождеприемников и вблизи них 24 февраля 2026 года. Основные работы будут проходить на следующих локациях:
Люстдорфская дорога/ул. Бреуса – очистка ливневого коллектора;
- ул. Викандера и Ларсена – откачка воды из проезжей части;
- ул. Железнодорожная – очистка водоотводного канала.
- По городу — поверхностная очистка решеток дождеприемников:
- ул. Ланжероновская (Театральная площадь);
- ул. Дерибасовская/ул. Ришельевская;
- ул. Маразлиевская – ручная уборка.
Также в Одессе состоятся поверхностная очистка решеток дождеприемников на таких улицах:
- ул. Инглей;
- ул. Космонавтов;
- ул. Гранитная;
- ул. Варненская;
- ул. Косовская;
- ул. Пишенина;
- Площадь Трибуны Герои;
- ул. Академика Филатова;
- Проспект Небесной Сотни;
- Люстдорфская дорога;
- ул. Князя Ярослава Мудрого;
- ул. Евгения Чикаленко;
- ул. Семьи Глодан;
- ул. Архитекторская;
- пр-т. Князя Владимира Великого;
- ул. Семена Палия;
- ул. Матюшенко;
- ул. Архитектора Нетолчки;
- ул. Речкова;
- ул. Мечникова/ул. Разумовская;
- ул. Картамышевская;
- ул. Косвенно.
- ул. Краснова 11;
- ул. Краснова 9;
- ул. Краснова/Адмиральский пр-т;
- Адмиральский пр-т 1г;
- Адмиральский пр-т 8-10;
- ул. Краснова 2;
- ул. Краснова 14;
- ул. Космонавтов;
- ул. Ивана Фунтова.
- пр-т. Князя Владимира Великого;
- ул. Черноморского Казачества 80;
- ул. Церковная 2/4 (люк);
- ул. 2га Садовая 18;
- пров. Владимира Яковлева, 14;
На Фонтанской дороге, 71 состоится возобновление покрытия. Также дорожные работы будут проходить по улице Балковской. Всего в работе сегодня будут привлечены 46 единиц спецтехники и 346 работников.
