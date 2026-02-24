Проезд закрыт

Ключевые моменты:

  • Департамент городского хозяйства Одессы призывает водителей 24 февраля 2026 не парковать авто на решетках дождеприемников и рядом, чтобы избежать препятствий для работ.
  • Коммунальные службы проводят очистку ливневой системы, откачку воды, уборку и ремонт на десятках локаций в Одессе для предотвращения подтоплений.
  • Главные зоны работ.
  • Привлечены 46 единиц спецтехники и 346 работников.

Одессу очищают от воды и грязи

Департамент Одесского городского хозяйства призывает водителей не парковать авто на решетках дождеприемников и вблизи них 24 февраля 2026 года. Основные работы будут проходить на следующих локациях:

Люстдорфская дорога/ул. Бреуса – очистка ливневого коллектора;

  • ул. Викандера и Ларсена – откачка воды из проезжей части;
  • ул. Железнодорожная – очистка водоотводного канала.
  • По городу — поверхностная очистка решеток дождеприемников:
  • ул. Ланжероновская (Театральная площадь);
  • ул. Дерибасовская/ул. Ришельевская;
  • ул. Маразлиевская – ручная уборка.

Также в Одессе состоятся поверхностная очистка решеток дождеприемников на таких улицах:

  • ул. Инглей;
  • ул. Космонавтов;
  • ул. Гранитная;
  • ул. Варненская;
  • ул. Косовская;
  • ул. Пишенина;
  • Площадь Трибуны Герои;
  • ул. Академика Филатова;
  • Проспект Небесной Сотни;
  • Люстдорфская дорога;
  • ул. Князя Ярослава Мудрого;
  • ул. Евгения Чикаленко;
  • ул. Семьи Глодан;
  • ул. Архитекторская;

  • пр-т. Князя Владимира Великого;
  • ул. Семена Палия;
  • ул. Матюшенко;
  • ул. Архитектора Нетолчки;
  • ул. Речкова;
  • ул. Мечникова/ул. Разумовская;
  • ул. Картамышевская;
  • ул. Косвенно.
  • ул. Краснова 11;
  • ул. Краснова 9;
  • ул. Краснова/Адмиральский пр-т;
  • Адмиральский пр-т 1г;
  • Адмиральский пр-т 8-10;
  • ул. Краснова 2;
  • ул. Краснова 14;
  • ул. Ивана Фунтова.
  • ул. Черноморского Казачества 80;
  • ул. Церковная 2/4 (люк);
  • ул. 2га Садовая 18;
  • пров. Владимира Яковлева, 14;

На Фонтанской дороге, 71 состоится возобновление покрытия. Также дорожные работы будут проходить по улице Балковской. Всего в работе сегодня будут привлечены 46 единиц спецтехники и 346 работников.

