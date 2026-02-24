Ключевые моменты:

Департамент городского хозяйства Одессы призывает водителей 24 февраля 2026 не парковать авто на решетках дождеприемников и рядом, чтобы избежать препятствий для работ.

Коммунальные службы проводят очистку ливневой системы, откачку воды, уборку и ремонт на десятках локаций в Одессе для предотвращения подтоплений.

Главные зоны работ.

Привлечены 46 единиц спецтехники и 346 работников.

Одессу очищают от воды и грязи

Департамент Одесского городского хозяйства призывает водителей не парковать авто на решетках дождеприемников и вблизи них 24 февраля 2026 года. Основные работы будут проходить на следующих локациях:

Люстдорфская дорога/ул. Бреуса – очистка ливневого коллектора;

ул. Викандера и Ларсена – откачка воды из проезжей части;

ул. Железнодорожная – очистка водоотводного канала.

По городу — поверхностная очистка решеток дождеприемников:

ул. Ланжероновская (Театральная площадь);

ул. Дерибасовская/ул. Ришельевская;

ул. Маразлиевская – ручная уборка.

Также в Одессе состоятся поверхностная очистка решеток дождеприемников на таких улицах:

ул. Инглей;

ул. Космонавтов;

ул. Гранитная;

ул. Варненская;

ул. Косовская;

ул. Пишенина;

Площадь Трибуны Герои;

ул. Академика Филатова;

Проспект Небесной Сотни;

Люстдорфская дорога;

ул. Князя Ярослава Мудрого;

ул. Евгения Чикаленко;

ул. Семьи Глодан;

ул. Архитекторская;

пр-т. Князя Владимира Великого;

ул. Семена Палия;

ул. Матюшенко;

ул. Архитектора Нетолчки;

ул. Речкова;

ул. Мечникова/ул. Разумовская;

ул. Картамышевская;

ул. Косвенно.

ул. Краснова 11;

ул. Краснова 9;

ул. Краснова/Адмиральский пр-т;

Адмиральский пр-т 1г;

Адмиральский пр-т 8-10;

ул. Краснова 2;

ул. Краснова 14;

ул. Космонавтов;

ул. Ивана Фунтова.

пр-т. Князя Владимира Великого;

ул. Черноморского Казачества 80;

ул. Церковная 2/4 (люк);

ул. 2га Садовая 18;

пров. Владимира Яковлева, 14;

На Фонтанской дороге, 71 состоится возобновление покрытия. Также дорожные работы будут проходить по улице Балковской. Всего в работе сегодня будут привлечены 46 единиц спецтехники и 346 работников.

