Ключевые моменты:

В мобильном приложении MISTO до конца марта проходят два важных опроса: о состоянии городских дорог и послевоенном видении Одессы.

Для участия в голосовании нужно скачать приложение и авторизоваться.

Сообщается, что результаты опросов помогут городским властям приоритизировать ремонтные работы и сформировать стратегию развития города.

Одесские власти запустили в приложении MISTO два тематических опроса. Первый касается наболевшего – состояния дорог в городе. Второй – более глобальный: «Какой ты видишь Одессу после окончания войны?».

Для того чтобы ваш голос был учтен, необходимо:

скачать приложение MISTO (доступно для iOS и Android);

перейти в сервис «Электронная демократия»;

зайти в раздел «Опросы».

Сбор мнений продлится до конца марта.

Разработчики напоминают, что приложение MISTO создано как «единая точка входа» для горожан. Вместо того чтобы искать информацию на десятках разных сайтов, одесситы получают доступ ко всем городским сервисам в одном месте.

«Присоединяйтесь и выскажите свое мнение о состоянии дорог и будущем Одессы. Вместе мы меняем город к лучшему!» – призывают в мэрии.

Также напомним, что 7 апреля в Одессе пройдут общественные слушания по обсуждению проекта Концепции развития велосипедной инфраструктуры города.