Переименование улиц: почему Одесса гордится Ольгой Благовидовой?

«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о выдающихся деятелях культуры, в чью честь будут названы городские улицы. Из списка одесских топонимов исчезнет имя Тараса Кострова (настоящее имя Александр Мартыновский), одного из организаторов большевистского подполья в Одессе, а также первого редактора «Комсомольской правды». Улица, которая еще недавно носила его имя, будет названа в память об Ольге Благовидовой, выдающейся оперной певице и педагоге.

Вместо Москвы и Тбилиси выбрала Одессу

Ольга Благовидова родилась в Санкт-Петербурге, в революционный 1905 год. Когда ей было девять лет, семья переехала в наш город. В Одессе она стала брать уроки фортепиано у известного профессора Надежды Чагодаевой. В 1921 году Благовидова поступила на вокальное отделение музыкально-драматического института (консерватории). Обучала ее пению профессор Юлия Рейдер, которая положила начало созданию одесской вокальной школы.

Ольга обладала очень красивым меццо-сопрано, и еще в студенческие годы имя Благовидовой стало известно одесситам. Это случилось после ее дебюта в студенческом оперном спектакле «Царская невеста». После окончания института Рейдер предложила Благовидовой место своей ассистентки, и та согласилась. Кроме того, певица выступала с концертами, на которых исполняла много произведений украинских композиторов.

Вскоре молодую певицу пригласили на трехлетнюю стажировку в Большой театр. Там она успешно исполняла сложные оперные партии, выступала как камерная певица. Когда стажировка закончилась, Благовидова сразу получила приглашение в Тбилисский театр оперы и балета, однако прослужила там только полтора года. Когда ей предложили перейти в труппу Одесского оперного театра, она с радостью согласилась и вернулась в Одессу. В это время Ольга много гастролировала по Украине с сольными концертами. А в 1937 году на I Всесоюзном конкурсе вокалистов Благовидова получила звание лауреата, тем самым положив начало цепочке конкурсных побед представителей одесской вокальной школы.

Воспитала самых известных вокалистов

В годы Второй мировой войны Ольга Благовидова находилась в эвакуации вместе с театром, а также выступала перед солдатами на фронте и в тылу. Сразу после освобождения Одессы певица снова вернулась в родной город. Много лет она возглавляла кафедру сольного пения, готовила украинских вокалистов, среди которых много известных имен: Николай Огренич, Иван Пономаренко, Александр Ворошило, Белла Руденко, Галина Поливанова.

Благовидова стала единственным педагогом в бывшем СССР, трое учеников которого получили первые премии на конкурсе Чайковского. Студенты очень любили ее и называли на французский манер — «Маман». Когда Благовидова праздновала свой 60-летний юбилей, в Одессу съехались ее ученики со всех концов страны и из-за рубежа.

Умерла певица в октябре 1975 года и похоронена на Втором Христианском кладбище в Одессе.

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