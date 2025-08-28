Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 29-31 августа.

Последние выходные лета в Одессе — это шанс наполнить сердце летним теплом и солнцем.

С пятницы по воскресенье город разворачивает перед вами целую палитру событий: от рассветов с пианотерапией на фонтанном побережье до глубоких литературных встреч с Оксаной Забужко и Антоном Санченко, от выставки Олега Куцкого до вечеров памяти выдающихся одесситов. На выходных отправляйтесь на Port Literary Festival, фестиваль искусств «Летосень» или кулинарный праздник в Городском саду.

Для тех, кто ищет камерности — читательский клуб, просмотр фильма и чаепитие в Зеленом театре, презентации книг и уютные вечера воспоминаний. Каждый день дарит шанс прикоснуться к культуре и почувствовать, что Одесса — это настоящая территория вдохновения. Не пропустите!

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В.Фонтана

Когда: 29 августа, 6.15, 18:00



Что: Выставка Олега Куцкого «Берег нашей жизни»

Где: Преображенская, 35-я, Библиотека N1

Когда: 29 августа, 16:00

Что: Антон Санченко. На Черноморской волне

Где: Греческая, 1-я, Времени

Когда: 29 августа, 18:00

Что: Оксана Забужко «Наша Европа»

Где: Пастера, 15, Украинский театр

Когда: 29 августа, 18:00

Что: Вечер памяти Витольда Малишевского

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 29 августа, 18:00

Что: Чайная пятница

Где: Парк Шевченко, зеленый театр

Когда: 29 августа, 18:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 30 августа, 6.15, 18:00



Что: Литературный фестиваль Port

Где: Национальная библиотека, Театр Кукол

Когда: 30-31 августа

Что: Фестиваль искусств «Летосень»

Где: Городской сад, 12:00-20:00

Когда: 30-31 августа



Что: Кулинарный фест

Где: Городской сад

Когда: 30 августа, 12:00 – 15:00



Что: Презентация книги Олега Таранишина. «Слободка моей жизни. Славная история одесского микрорайона»

Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского

Когда: 30 августа, 13:00

Что: Вечер памяти Михаила Каца

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 30 августа, 17:00

Что: Читательский клуб. Обсуждение романа южнокорейской писательницы Хан Канг «Вегетарианка»

Где: Савельева (Черняховского), 16 кофейня Break

Когда: 30 августа, 17:00



Что: Показ документального фильма «Воины науки»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 30 августа, 19:00



Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 31 августа, 6.15, 18:00

