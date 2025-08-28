Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 29-31 августа.
Последние выходные лета в Одессе — это шанс наполнить сердце летним теплом и солнцем.
С пятницы по воскресенье город разворачивает перед вами целую палитру событий: от рассветов с пианотерапией на фонтанном побережье до глубоких литературных встреч с Оксаной Забужко и Антоном Санченко, от выставки Олега Куцкого до вечеров памяти выдающихся одесситов. На выходных отправляйтесь на Port Literary Festival, фестиваль искусств «Летосень» или кулинарный праздник в Городском саду.
Для тех, кто ищет камерности — читательский клуб, просмотр фильма и чаепитие в Зеленом театре, презентации книг и уютные вечера воспоминаний. Каждый день дарит шанс прикоснуться к культуре и почувствовать, что Одесса — это настоящая территория вдохновения. Не пропустите!
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В.Фонтана
Когда: 29 августа, 6.15, 18:00
Что: Выставка Олега Куцкого «Берег нашей жизни»
Где: Преображенская, 35-я, Библиотека N1
Когда: 29 августа, 16:00
Что: Антон Санченко. На Черноморской волне
Где: Греческая, 1-я, Времени
Когда: 29 августа, 18:00
Что: Оксана Забужко «Наша Европа»
Где: Пастера, 15, Украинский театр
Когда: 29 августа, 18:00
Что: Вечер памяти Витольда Малишевского
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 августа, 18:00
Что: Чайная пятница
Где: Парк Шевченко, зеленый театр
Когда: 29 августа, 18:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 30 августа, 6.15, 18:00
Что: Литературный фестиваль Port
Где: Национальная библиотека, Театр Кукол
Когда: 30-31 августа
Что: Фестиваль искусств «Летосень»
Где: Городской сад, 12:00-20:00
Когда: 30-31 августа
Что: Кулинарный фест
Где: Городской сад
Когда: 30 августа, 12:00 – 15:00
Что: Презентация книги Олега Таранишина. «Слободка моей жизни. Славная история одесского микрорайона»
Где: Троицкая, 49-51, Б-ка Грушевского
Когда: 30 августа, 13:00
Что: Вечер памяти Михаила Каца
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 30 августа, 17:00
Что: Читательский клуб. Обсуждение романа южнокорейской писательницы Хан Канг «Вегетарианка»
Где: Савельева (Черняховского), 16 кофейня Break
Когда: 30 августа, 17:00
Что: Показ документального фильма «Воины науки»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 30 августа, 19:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 31 августа, 6.15, 18:00