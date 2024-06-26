Малишевский вместо Гастелло: почему одесскую улицу назвали в честь ректора консерватории

Малишевский вместо Гастелло: почему одесскую улицу назвали в честь ректора консерватории

Улица Витольда Малишевского расположена в Хаджибейском районе Одессы и тянется от улицы Святослава Рихтера до улицы Радостной. Раньше она носила имя военного летчика Николая Гастелло, но была переименована историко-топонимической комиссией при поддержке одесситов в честь ректора Одесской консерватории.

Витольд Малишевский родился в Могилеве, сейчас это город Могилев-Подольский Винницкой области. Музыкальную школу Витольд окончил в Тифлисе, а затем поступил в петербургский университет, а после — в военно-морскую академию. Однако вскоре Малишевский продолжил музыкальное образование, его учителями были Римский-Корсаков и Глазунов. После консерватории Малишевский трижды выигрывает музыкальные конкурсы, а меценаты издают его первые симфонии.

В 1908 году Малишевский переехал в Одессу, чтобы вылечить больные легкие. Здесь он занял пост директора музыкального училища, а рекомендовали его Римский-Корсаков, Глазунов и Рахманинов. Через пять лет композитор возглавил созданную в Одессе консерваторию. Он выступал в качестве дирижера в оперном театре, руководил городским симфоническим оркестром.

После революции Малишевский вместе с семьей перебрался в Польшу. Там ему предложили должность профессора Варшавской консерватории, а позже – директора Высшей музыкальной школы имени Шопена. Кроме того, Малишевский возглавлял жюри Первого международного конкурса пианистов.

Умер Витольд Малишевский 18 июля 1939 года в польском городе Залесье.

Почему улица Гастелло изменила название?

Усилиями советской власти белорус Николай Гастелло стал одним из самых известных героев страны в истории Второй мировой войны. Он совершил «огненный таран», направив самолет на колонну фашистской техники под Минском. Однако уже после войны при исследовании могилы, где был предположительно похоронен летчик, у историков возникло много вопросов и несоответствий. Подвиг Гастелло был поставлен под сомнение и его все чаще стали называть мифом, рожденным советской пропагандой. Учитывая это, а также то, что Николай Гастелло является героем страны-агрессора, его имя вполне справедливо

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
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