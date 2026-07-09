Ключевые моменты:

Одесским медикам удалось сохранить руку раненому защитнику.

Операцию выполнили специалисты городской больницы №11.

Медики использовали донорскую кость и индивидуально изготовленную 3D-конструкцию.

После операции пациент уже может двигать рукой.

Впереди бойца ждет курс реабилитации.

Одесские хирурги городской клинической больницы №11 провели многоэтапную операцию, благодаря которой удалось сохранить руку тяжело раненому защитнику Украины Роману.

Как сообщили сегодня в пресс-службе горсовета, операцию выполнила мультидисциплинарная команда под руководством заслуженного врача Украины Вадима Стоева.

Чтобы избежать ампутации, врачи заменили поврежденный участок кости донорской тканью, зафиксировав ее на индивидуально изготовленной 3D-конструкции. После этого пациенту выполнили пластику мягких тканей и микрохирургические операции по восстановлению сосудов и нервов.

Ранее одесские медики стали лауреатами Ордена Святого Пантелеймона – одного из самых престижных медицинских наград Украины, который в профессиональном сообществе называют «Медицинским Оскаром»

По информации мэрии, после лечения Роман уже может двигать рукой и пользоваться ею в повседневной жизни. Следующим этапом станет курс реабилитации.

В городском совете отметили, что специалисты больницы регулярно проходят обучение по лечению боевых травм на международных мастер-классах, а также консультируются с коллегами из США в формате телемедицины.

Читайте также: Есть всего три минуты: одесские медики объяснили, как остановить сильное кровотечение.