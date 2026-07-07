Ключевые моменты:

Сильная кровопотеря может привести к смерти за несколько минут

Минздрав утвердил алгоритм помощи гражданским

Без практики навыки быстро теряются

Медики советуют регулярно проходить обучение

После российской атаки на Одессу, во время которой молодая девушка погибла от сильного кровотечения, журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко посетила занятие по домедицинской помощи в Одесском национальном медицинском университете. Его проводит кандидат медицинских наук Татьяна Хименко. Мы попросили эксперта рассказать, что делать при сильном кровотечении, почему первые минуты решают всё и как правильно помочь пострадавшему до приезда скорой помощи.

Как остановить сильное кровотечение: почему первые минуты решают жизнь

Война вновь напоминает: безопасных мест сегодня не существует. Осколочные ранения можно получить не только возле линии фронта, но и в собственном городе, на улице или даже на пляже. Если повреждены крупные сосуды, счет может идти на минуты. Именно поэтому навыки домедицинской помощи сегодня необходимы каждому.

По словам Татьяны Хименко, при осколочных ранениях времени на раздумья практически нет. Осколки движутся с колоссальной скоростью и наносят глубокие повреждения, которые могут привести к стремительной кровопотере.

Ранение бедра: человек может потерять критический объем крови за 3 минуты.

Ранение руки: у вас есть 4–5 минут.

Шея, подмышки или пах: счет идет на секунды.

Почему навыки первой помощи нужно регулярно обновлять

В начале полномасштабного вторжения украинцы массово осваивали навыки первой помощи. Преподаватели Одесского национального медицинского университета провели десятки тренингов для всех: от полицейских и спасателей до студентов и учителей.

Однако сейчас интерес к обучению заметно снизился. Люди устали от войны и подсознательно пытаются отгородиться от постоянной опасности. Но это опасная иллюзия: критическая ситуация может случиться где угодно.

«Я всё помню»: почему самоуверенность — враг

Многие считают: «Я когда-то проходил курсы, поэтому справлюсь». Но Татьяна Хименко, кандидат медицинских наук и специалист по симуляционным технологиям, предупреждает:

Знания устаревают. Подходы к остановке кровотечений меняются, появляются новые, более эффективные турникеты.

Навыки угасают. Без практики «механическая память» ослабевает уже через два года. В момент паники мозг отключается, и если вы не отработали действия до автоматизма — просто растеряетесь.

Что делать при сильном кровотечении до приезда скорой

При сильном кровотечении главное правило — не терять времени. Именно первые минуты могут стать решающими, поэтому ждать приезда скорой помощи нельзя.

Татьяна Хименко советует действовать по простому алгоритму:

Позаботьтесь о собственной безопасности. Сначала убедитесь, что вам самим ничего не угрожает.

Сначала убедитесь, что вам самим ничего не угрожает. Позовите на помощь. Обратитесь к людям рядом и попросите вызвать скорую. Если звоните сами, включите громкую связь, чтобы одновременно разговаривать с диспетчером и помогать пострадавшему.

Обратитесь к людям рядом и попросите вызвать скорую. Если звоните сами, включите громкую связь, чтобы одновременно разговаривать с диспетчером и помогать пострадавшему. Начинайте действовать. Не ждите приезда медиков — сразу прижимайте место кровотечения.

По словам эксперта, самая большая ошибка — терять драгоценное время в надежде, что скорая помощь приедет раньше, чем человек потеряет критический объем крови.

Как правильно остановить сильное кровотечение: алгоритм Минздрава

Порядок оказания домедицинской помощи гражданским определен приказом Минздрава №441, который действует с 2022 года. Документ содержит четкий алгоритм действий при массивном кровотечении.

Если ранение расположено в области шеи, подмышек или паха, Минздрав рекомендует:

прижимать рану с максимальной силой;

успокоить пострадавшего и объяснить, что вы делаете;

выполнить тугое тампонирование, используя гемостатическое средство или обычный бинт;

удерживать давление в течение 3 минут при использовании гемостатического средства или 10 минут — при использовании бинта;

оценить результат. Если кровотечение продолжается, повторить тампонирование. Если это невозможно — продолжать прижимать рану руками до приезда медиков.

Где в Одессе научиться оказывать первую помощь

Даже самая подробная инструкция не заменит практики. Домедицинская помощь — это навык, который необходимо отрабатывать, чтобы в критический момент действовать быстро и без паники.

Татьяна Хименко подчеркивает, что со временем знания забываются, поэтому их стоит регулярно обновлять. Именно для этого в Одесском национальном медицинском университете продолжают проводить обучение по домедицинской помощи для всех желающих.

Медики советуют не ждать чрезвычайной ситуации, а пройти обучение заранее. Следить за анонсами тренингов можно на официальных ресурсах Одесского национального медицинского университета.

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