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Одесский антистресс: улыбаемся, чтобы сбить градус окружающего безумия
Доброе утро, друзья! Если ваша рабочая неделя уже довела вас до состояния «и чтоб я так жил, как я работаю», предлагаем сделать легальную паузу. А немного сбить градус окружающего безумия помогут свежие мемы и шутки. Улыбаемся – это единственное, что бесплатно спасает от стресса!
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