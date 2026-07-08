И сегодня у нас – новая история из одесского дворика. Давайте узнаем, как дегустация самогона и болгарской ракии закончилась синяками, потерянным зубом и настоящим народным расследованием.

– Серафима Аркадьевна, вы давно на дежурстве?

– Ой, я сегодня за себя с утра, а за Цилю после обеда.

– Ну вы прям как шахтер Стаханов. За себя и за того парня.

– Вы сИбе думайте, а я сИбе знаю. Лучше говорите шо вам надо.

– ВИ не видели эту сладкую парочку, Твикс местного налива?

– Вы про Гришу? Так он один вроде бы.

– Нет, не один. Он третий день с напарником. К нему приехал племянник Дима.

– Дима? Новое имя нашего дворика. Симпатичный? Женатый?

– Женатый. Симпатичный.

– Раз женатый, то второй вопрос отпадает.

– Шо у вас троюродные внучки ещё не закончились?

– Мои закончились, начались чужие. Как это юноша третий день во дворе, а я его ещё не видела?

– А он как приехал, так сразу попал на Гришину презентацию.

– А шо у Гриши новенького в ассортименте?

– Дегустировали новый напиток. Гришин самогон и Дима привёз ракию.

– Ракия– это болгарский напиток.

– Вот, вот. Коктейль получился «Дружба народов».

А еще вы можете узнать: В центре Рени в Одесской области цветут розы из Болгарии: как они здесь появились (фото)

– И какой результат?

– Результат на лицо. Вернее «на лице».

– Подрались с кем-то?

– А вот это неизвестно. Но! У Гриши два синяка, причем симметричные, а у Димы пострадала улыбка. Нет переднего зуба.

– Нуу, это может и не драка. Знаете, когда идёт в употребление такой взрывоопасный коктейль, то себя уже не контролируешь. Причём на пути встречаются неожиданные предметы… углы, косяки, особенно опасны лестницы. Эти ступеньки возникают неожиданно, как из ниоткуда и они могут вас поджидать с любом направлении… И вверх и в низ.

– Откуда у вас такие глубокие знания предмета? Вы как следователь Мэгрэ. Нет, как Агата Кристи. Вам бы книжки писать.

– Шо и делаю, шо и делаю…

Кстати, напомним: одесский писатель Аркадий Рыбак презентует 8-й том из серии «Хорошо ли там, где нас нет?» и приглашает всех желающих на встречу в Городском саду, обещая при этом не скучную лекцию, а открытый, дружеский диалог.

Марина ГАРНИК

Хорошего и легкого вам дня! Пусть дела спорятся, а правильный настрой не покидает до самого вечера.

И помните за Гришин опыт: культурно отдыхать посреди недели никто не запрещает, но меру надо знать! Иначе коварные ступеньки и косяки мигом устроят вам «презентацию» в самый неподходящий момент. Держите ноги крепко, улыбку – целой и пусть этот день принесет только радость!