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Одесских медиков наградили «Орденом Святого Пантелеймона», который называют «Медицинским Оскаром».

Особо отметили коллектив роддома №5, спасший рожениц и младенцев во время пожара после атаки российских дронов.

Трое представителей Одесской области вышли в финал национальной программы. Итоги объявят 25 июля в Киеве.

Награда, ставшая символом войны

Как сообщили сегодня в пресс-службе Одесского городского совета, в Одессе «в атмосфере гордости и скорби» прошла церемония вручения отличий Ордена Святого Пантелеймона. В этом году награды приобрели особое значение – как знак мужества, стойкости и самоотверженной работы медиков в условиях полномасштабной войны, многие из которых погибли, исполняя свой человеческий и профессиональный долг.

«Каждая история нынешних лауреатов поражает до глубины души. Особую, безграничную благодарность выразили коллективу роддома №5. В ночь на 28 марта этого года, во время жестокой атаки российских дронов, в здании вспыхнул пожар. Медики не поддались панике: под взрывами они четко и слаженно эвакуировали в укрытие рожениц и новорожденных детей, а затем помогали тушить огонь, спасая свое медицинское учреждение», – рассказали в горсовете.

Медики Одесчины среди финалистов

За самоотверженность, профессионализм и стойкость награды получили лучшие гражданские и военные врачи, медицинские сестры, ученые и медицинские учреждения Одесской области.

Три представителей Одесской области уже вышли в финал, где их кандидатуры рассмотрит международная комиссия из 11 стран. Заключительный этап состоится 25 июля в Киеве.

Как сообщалось ранее, одесские медики сотворили настоящее чудо, проведя экстренную операцию новорожденному ребенку.