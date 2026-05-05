Ключевые моменты:

На поставку электробусов претендуют 11 компаний, победителя выберут в мае.

Город берет кредит в 13 миллионов евро на 20 лет.

Новый транспорт планируют запустить на Балковскую и в сторону поселка Котовского.

Новые электробусы для Одессы: маршруты

Одесские власти начали детальное рассмотрение предложений от одиннадцати украинских и международных машиностроительных корпораций, желающих поставить городу современный электротранспорт. Речь идет о низкопольных электробусах большой вместимости, которые будут оснащены мощными зарядными станциями и всем необходимым оборудованием для обслуживания. Об этом сообщает «Пасажирський транспорт».

Процедура проходит по строгим правилам международных финансовых институтов, что должно обеспечить прозрачность процесса.

Выбрать победителя тендера планируют уже в мае, а фактическая поставка электробусов начнется с 2027 года.

Несмотря на амбициозные планы стать одним из первых городов Украины с полноценной сетью электробусов, проект сталкивается с экономическими и техническими вызовами. Первоначально планировалось закупить 30 единиц техники, однако из-за инфляции и подорожания машин их реальное количество может быть меньше.

Основными направлениями для нового транспорта станут районы, где сейчас нет контактной сети: улица Балковская и маршрут до жилмассива Котовского через улицу Семена Палия.

Почему покупка вызывает вопросы

В то же время, специалисты указывают на серьезный риск: работа такого транспорта критически зависит от состояния энергосистемы. На фоне постоянных атак на инфраструктуру и недавнего четырехмесячного простоя одесского электротранспорта (с декабря 2025 по март 2026 года), покупка именно электробусов вызывает вопросы.

Критики отмечают, что город мог бы развивать сегмент троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые более мобильны и не требуют отдельной зарядной инфраструктуры, но закупки обычных троллейбусов в Одессе фактически прекратились еще в 2018 году.

Читайте также: Облсовет Одессы планирует купить четыре авто премиум-комплектации