Ключевые моменты:

Будут представлены как известные копии стрит-арт работ, так и новые, которые еще не появлялись на улицах Одессы.

Состоится авторская лекция о популярности стрит-арта и его влиянии, а также неформальное общение с музыкой, диджеями и танцами.

Тематика и суть выставки

Вадим Луговцов через уличное искусство борется с российской пропагандой и влиянием «русского мира» в Одессе. Его работы разоблачают коварство оккупантов и выражают благодарность всем, кто поддерживает Украину в войне.

Организаторы приглашают одесситов и гостей города присоединиться к мероприятию, чтобы увидеть искусство с глубоким смыслом и атмосферой.