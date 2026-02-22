Ключевые моменты:

Ночной удар РФ по Киеву и областям, есть погибшие и пострадавшие.

Разрушения затронули энерго- и транспортную инфраструктуру в нескольких регионах.

Во Львове взрыв убил 23-летнюю полицейскую, возбуждено дело о теракте.

На фронте 138 боестолкновений, потери РФ – 890 человек; Украине нужны дополнительные силы.

Что известно о ночной массированной атаке

В ночь на 22 февраля 2026 года РФ применила против Украины большое количество ударных беспилотников (БпЛА), баллистические ракеты, «Цирконы» и ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту. Также фиксировались имитации пусков «Кинжалов», однако подтвержденных целей зафиксировано не было.

Основной удар направлялся в Киев.

Киев и область

В столице и пригороде вспыхнули пожары. Разрушены частные дома. Зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области. Более 30 гаражей получили повреждения в Броварах. Мониторинговые каналы сообщали об атаке на Трипольскую ТЭС.

В результате есть пострадавшие – женщина и ребенок. В селе Путровка Фастовского района из-под завалов спасены 8 человек, среди них ребенок. К сожалению, 49-летний мужчина скончался во время транспортировки в больницу. Пятеро пострадавших госпитализированы.

Николаевская область

Поврежден объект транспортной инфраструктуры.

В районе также повреждены частное здание и линия электропередач. Без света остались 16 тыс. потребителей.

Пострадавших нет.

Одесская область

РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры беспилотниками. Возникли масштабные пожары, которые уже ликвидированы.

Другие регионы

Сообщалось о взрывах в Кропивницком, Кременчуге и Полтаве.

Информация о полных масштабах разрушений уточняется.

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 февраля противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, а также ракет воздушного и наземного базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:

4 противокорабельные ракеты «Циркон»;

22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

18 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

297 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас.

Основные направления удара – Киевщина, Одесщина, Кировоградщина, Полтавщина.

По предварительным данным, по состоянию на утро сегодняшнего дня, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей – 33 ракеты и 274 беспилотника разных типов:

2 противокорабельные ракеты «Циркон»;

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400

17 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

274 БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

РФ ударила по заводу Mondelez в Тростянце

Как стало известно, этой ночью Россия нанесла ракетный удар по гражданскому производственному объекту компании Mondelez International в Тростянце.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, ракета попала в одно из производственных зданий предприятия. Обошлось без жертв.

Министр подчеркнул, что речь идет не о военной цели, а о заводе, который работает с 1990-х годов, производит всемирно известные бренды, обеспечивает рабочие места для украинцев и вносит вклад в экономику Украины и США. Предприятие является одним из первых крупных инвестиционных проектов США в независимой экономике Украины.

Сибига заявил, что удары по таким объектам означают атаку не только на Украину, но и на интересы американского бизнеса в Европе. По его словам, Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, в то же время обстреливая производственные мощности американских компаний.

Глава МИД подчеркнул, что удары по мирной промышленности являются сознательным экономическим террором и за это должно наступить ответственность.

Теракт во Львове: погибла полицейская

Как сообщили в Нацполиции, этой ночью во Львове прозвучало два взрыва. Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства.

В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Количество раненых возросло до 25 человек.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия). Досудебное расследование осуществляет УСБУ во Львовской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления лиц.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, есть все основания полагать, что преступление исполнено по заказу России.

«Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей. И использует при этом завербованных наших граждан. Заслушал первые результаты расследования. Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства», – отметил глава МВД.

Задержать предполагаемую подрывницу удалось через 10 часов после взрыва.

Возможна встреча Зеленского и путина: США намекают на прорыв

В ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором путиным. Не исключен и формат трехстороннего саммита с участием американского лидера Дональда Трампа.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в интервью Fox News.

По словам Уиткоффа, война продолжается из-за споров за территории, и стороны всё ещё не могут найти консенсус.

«Мы с Джаредом Кушнером надеемся, что наши предложения объединят стороны в ближайшие три недели и, возможно, приведут к саммиту Зеленского и путина. Возможно, это будет и трёхсторонняя встреча с участием президента Трампа. Посмотрим», – отметил он.

Уиткофф подчеркнул, что Трамп согласится на встречу только если увидит реальный шанс на результат:

«У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости».

Потери врага растут, но давление не снижается

Украине нужно мобилизовать еще 250 тысяч военных для победы, пишет издание The Times.

Согласно данным разведки, Украина сейчас уступает РФ на многих участках фронта. Ключевая проблема – нехватка людей и техники.

По оценкам западных источников, РФ сможет воевать еще как минимум год.

Российские силы наступают возле Лимана, Севера и в направлении Славянска и Краматорска.

По данным Генштаба ВСУ, всего за минувшие сутки на фронте зафиксировано 138 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 97 авиационных ударов, сбросил 280 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8328 дронов-камикадзе и произвел 3389 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 80 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Сумы, Великомихайловка, Просяна, Писанцы, Розовка, Горькое, Железнодорожное, Мирное, Гуляйпольское, Луговское, Волшебное, Барвиновка, Любицкое, Долинка, Камышеваха, Юльевка, Новоандреевка.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три пункта управления БпЛА, два командно-наблюдательных пункта, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ, три орудия противника и еще одну важную цель.

Потери российских захватчиков за сутки составили 890 человек. Также враг потерял девять танков, шесть боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 1705 беспилотных летательных аппаратов и 205 единиц автомобильной техники.

