Сейчас, когда апрельское солнце согревает все сильнее, смотреть на эту красоту особенно приятно.

«Отреставрированы подъездные двери здания на углу проспекта Украинских Героев и Еврейской улицы. Дом построен в 1893 году по проекту архитектора А.Д. Тодорова и перестроен в 1900-1901 годах Ю.М. Дмитренко и В.А. Короповским для нужд Покровской церкви», – сообщают мастера.

Мастера также подчеркивают, что до реставрации дверь находилась в крайне заброшенном состоянии.

«Мы восстановили кованую решетку, потерянную притворную планку, воспроизвели отсутствующие деревянные элементы. Вернули симметрию полотен, аутентичные шпингалеты и ручки. Дверная коробка укреплена, поверхность покрыта лазурью и маслом», – рассказывают реставраторы.

Кроме того, воспроизведена капитель притворной планки – ключевой элемент вертикальной композиции. Для защиты низа установлены латунные пластины, которые хранят дерево от влаги и механических повреждений.

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, как мастера «1000 дверей Одессы» отреставрировали изуродованные прилетом старинные двери на улице Софиевской.

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