Ключевые моменты:

Отключения продлятся с 13 по 15 августа в Южном, Новых Белярах, Григорьевке и Булдинке.

Самые длинные отключения — до 10 часов в день — ожидаются в Новых Белярах и Григорьевке.

График отключений электроэнергии

АО «ДТЭК Одесские электросети» будет проводить масштабные профилактические работы, из-за которых будет временно прекращена подача электроэнергии по следующему графику:

13 августа (среда) с 08:00 до 18:00:

пгт Новые Беляры: ул. Черноморская

с. Григорьевка: ул. Черноморская

14 августа (четверг) с 08:00 до 17:00:

с. Булдинка: ул. Лиманная, Степная

с-ще Новые Беляры: ул. 1-я Заводская, Благодатная, Гуляева Виталия, Детская, Лиманная, Малая, Новая, Одесская, Северная, Средняя, Стадионная, Степная, Центральная, Шахтная, Школьная

пгт Новые Беляры: ул. Индустриальная, Садовая, Степная, Театральная, Заводская

Также 14 и 15 августа с 08:00 до 18:00 света снова не будет на улице Черноморской в пгт Новые Беляры и с. Григорьевка.

Жителям указанных населенных пунктов рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам. За дополнительной информацией можно обращаться в колл-центр ДТЭК по телефонам: 048/068/095/073 705-90-90.