Скандального одесского учителя, угрожавшего детям, уволили (фото, видео)

В гимназии №35 г. Одесса на днях произошел конфликт между педагогом и учениками. Подростки сняли это на видео и выложили в соцсеть. Учитель угрожал детям физической расправой и стало известно, что его уволили с занимаемой должности.

Это стало известно от Департамента образования и науки Одесского городского совета – на конфликт негативно отреагировала директор департамента Елена Буйневич.

Напомним, что на уроке информатики учитель разговаривал с детьми на русском и назвал их «стадом дебилов». Затем он сожалел, что принят закон, что к детям нельзя применять физическое наказание.

Впоследствии один из ребят довел мужчину до эмоционального срыва:

Отвёл бы в туалет, а ты полизал бы потом головой в унитазе. Что ты ржешь, давай пойдём. Пусть меня посадят, но ты меня довёл. Я тебя сейчас с одного удара положу.

Видео выложили в группе телеграмм-канала «Отцы SOS». После этого ситуация получила огласку, а учителя уволили из школы.

Как сообщает одесское издание «Интент», информацию подтвердила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

«Разбираться в ситуации, тысячу раз повторяли: нельзя давать себя доказать, если систематически проблемы в конкретном классе – не молчать. Это не во благо детям. Есть родители, ювеналы и т.д.», — добавила Буйневич.

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Фото и видео: телеграмм-канал «Батьки SOS»