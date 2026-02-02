Ключевые моменты:

Одесский журналист Иван-Роман Тарасович Кракалея (известный как Роман Кракалея) отошел в вечность.

«Для всех, кто знал Ивана-Романа Тарасовича Кракалию, должен передать трагическую новость. Сегодня ушел от нас выдающийся одесский журналист, писатель, общественный деятель и патриот Украины», – написал Коваль.

Стоит отметить, что Роман Кракалия родился 6 сентября 1940 в Черновцах. Он окончил факультет журналистики Львовского государственного университета имени Ивана Франко. В профессиональной карьере работал корреспондентом газет «Советские Карпаты» («Заря Карпат») и «Комсомольское племя», а также на Черновицком областном радио. Затем возглавлял отдел в редакции черновицкой газеты «Молодой буковинец».

В 1980 году Роман Тарасович переехал в Одессу, где стал редактором издательства «Маяк». Он работал корреспондентом, а затем заведующим отделом культуры и национального возрождения в газете «Черноморские новости». Тем не менее, даже на пенсии активно сотрудничал с изданием и создавал художественные произведения.

Добавим, что Роман Кракалия – заслуженный журналист Украины, член Национального союза журналистов и Национального союза писателей Украины, лауреат фестиваля «Украинский язык – язык единения» и премии имени Степана Олейника.

Среди его произведений – роман-коллаж «Три краски Дуная, или Чужой среди чужих, не свой среди своих», а также очерки, повести, рассказы и новеллы: «Причалы Анатолия Ротаря», «Образ», «Блуждающие острова», «Непризнанные герои», «Вернись на Золотой Берег», «Вернись на Золотой Берег», « дедушка Парамона».

Редакция «Одесской жизни» выражает искренние соболезнования родным Романа Тарасовича.

