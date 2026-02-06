Отключения света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 7 февраля 2026, по распоряжению «Укрэнерго» во всех регионах Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
  • В Одесской области отключения будут применяться только там, где позволяет состояние сетей.
  • Актуальную информацию жители Одессы и области могут проверить на сайте ДТЭК, а также в Viber и Telegram.

В компании ДТЭК также напомнили, что по состоянию на вечер пятницы, 6 февраля, в Одессе и области продолжают действовать экстренные отключения света.

О возможных изменениях ситуации будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

