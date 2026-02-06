Ключевые моменты:
- Сегодня, 7 февраля 2026, по распоряжению «Укрэнерго» во всех регионах Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
- В Одесской области отключения будут применяться только там, где позволяет состояние сетей.
- Актуальную информацию жители Одессы и области могут проверить на сайте ДТЭК, а также в Viber и Telegram.
В компании ДТЭК также напомнили, что по состоянию на вечер пятницы, 6 февраля, в Одессе и области продолжают действовать экстренные отключения света.
О возможных изменениях ситуации будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
