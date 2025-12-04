Ключевые моменты
- Комплексная проверка НСЗУ обнаружила финансовые нарушения на сумму более 20 млн грн и угрозы для пациентов.
- Шухтина досрочно уволили решением Одесского облсовета и расторгли с ним контракт.
- В медцентре выявили проблемы с лицензиями, документацией, закупками и качеством медицинской помощи.
Увольнение директора больницы Водников: что показала проверка НСЗУ
На сессии Одесского облсовета 4 декабря депутаты приняли решение досрочно расторгнуть контракт с генеральным директором Коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной клинический медицинский центр» Вадимом Шухтиным. Поводом стала комплексная проверка, которую в августе 2025 года провела Национальная служба здоровья Украины.
Проверка выявила, что учреждение:
- недополучило доходы от аренды имущества;
- оплатило коммунальные услуги сторонним организациям более чем на 7 млн грн;
- провело закупки на сумму свыше 9 млн грн с нарушением закона «О публичных закупках»;
- вернуло НСЗУ более 4 млн грн из-за ошибок в кодировке услуг.
Общий объем финансовых нарушений превысил 20 млн грн. Кроме того, выяснилось, что центр не освоил 115 млн грн, выделенных НСЗУ.
Проверяющие также обнаружили серьезные проблемы в организации медицинской помощи:
- неотложные операции выполняли специалисты без нужной подготовки;
- детям оказывали хирургическую помощь без лицензии и без необходимых врачей — детского хирурга, анестезиолога и педиатра;
- отсутствовали клинические маршруты, предусмотренные стандартами НСЗУ;
- допущены нарушения в ведении медицинской документации и учете оборудования.
Депутаты облсовета указали, что действия руководства создавали риски для пациентов, нарушали бюджетную дисциплину и мешали эффективному использованию имущества. С учетом системных нарушений было принято решение уволить Шухтина и назначить новое руководство медучреждения.