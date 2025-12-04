Вадим Шухтин

Ключевые моменты

  • Комплексная проверка НСЗУ обнаружила финансовые нарушения на сумму более 20 млн грн и угрозы для пациентов.
  • Шухтина досрочно уволили решением Одесского облсовета и расторгли с ним контракт.
  • В медцентре выявили проблемы с лицензиями, документацией, закупками и качеством медицинской помощи.

Увольнение директора больницы Водников: что показала проверка НСЗУ

На сессии Одесского облсовета 4 декабря депутаты приняли решение досрочно расторгнуть контракт с генеральным директором Коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной клинический медицинский центр» Вадимом Шухтиным. Поводом стала комплексная проверка, которую в августе 2025 года провела Национальная служба здоровья Украины.

Проверка выявила, что учреждение:

  • недополучило доходы от аренды имущества;
  • оплатило коммунальные услуги сторонним организациям более чем на 7 млн грн;
  • провело закупки на сумму свыше 9 млн грн с нарушением закона «О публичных закупках»;
  • вернуло НСЗУ более 4 млн грн из-за ошибок в кодировке услуг.

Общий объем финансовых нарушений превысил 20 млн грн. Кроме того, выяснилось, что центр не освоил 115 млн грн, выделенных НСЗУ.

Проверяющие также обнаружили серьезные проблемы в организации медицинской помощи:

  • неотложные операции выполняли специалисты без нужной подготовки;
  • детям оказывали хирургическую помощь без лицензии и без необходимых врачей — детского хирурга, анестезиолога и педиатра;
  • отсутствовали клинические маршруты, предусмотренные стандартами НСЗУ;
  • допущены нарушения в ведении медицинской документации и учете оборудования.

Депутаты облсовета указали, что действия руководства создавали риски для пациентов, нарушали бюджетную дисциплину и мешали эффективному использованию имущества. С учетом системных нарушений было принято решение уволить Шухтина и назначить новое руководство медучреждения.

