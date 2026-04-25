Ключевые моменты:

Дизайн памятников был выбран через голосование среди семей погибших Героев и общественные обсуждения.

Большинство опрошенных поддержали использование светлого гранита в качестве основного материала.

Итоговые проекты получили поддержку почти 90% участников обсуждений и были единогласно приняты членами исполкома.

Унифицированные надгробия станут символом памяти на мемориале Западного кладбища.

Процесс утверждения сопровождался острыми общественными дискуссиями и конфликтами по поводу выбора цвета камня для надгробий.

Как выбирали дизайн для мемориала Героев

В Одессе завершился процесс подготовки к оформлению мемориала на Западном кладбище, где покоятся погибшие Защитники и Защитницы Украины. Исполнительный комитет Одесского горсовета утвердил единые стандарты надгробных сооружений, которые будут установлены в память о Героях.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, процесс выбора дизайна был максимально открытым и основывался на мнении тех, кого это касается больше всего – семей погибших воинов.

«Среди 12 предложенных вариантов наибольшую поддержку получили именно макеты, которые были вынесены на рассмотрение исполкома. Особое внимание было уделено выбору материала: подавляющее большинство участников (89%) высказалось за использование светлого гранита», – сказано в сообщении.

После выбора макетов было проведено широкое общественное обсуждение, в ходе которого около 90% горожан также проголосовали за представленные проекты.

Больше подробностей читайте здесь: Лица Героев в граните: в Одессе выбрали единый вид надгробий для защитников Украины

«Опираясь на позицию одесситов, члены Исполнительного комитета единогласно поддержали решение. Унифицированные образцы надгробных сооружений на мемориале Западного кладбища станут достойным символом памяти о Защитниках и Защитницах Украины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашего государства», – добавили в пресс-службе горсовета.

Конфликт мнений и эмоциональное обсуждение

Ранее вокруг темы дизайна памятников разгорелся серьезный конфликт. Среди семей погибших воинов возникли споры: часть из них выступала за светлый гранит, другие – за темно-серый камень. Стороны обменивались взаимными обвинениями, подозревая друг друга в лоббировании интересов определенных ритуальных фирм и навязывании чуждых взглядов.

Накал страстей достиг пика во время обсуждения, когда депутат горсовета Ольга Квасницкая резко раскритиковала темно-серый вариант надгробия, назвав его «совковым» и проведя неуместные параллели с захоронениями оккупантов. Она настаивала на использовании исключительно светлых оттенков камня.

Такое заявление было воспринято большинством присутствующих в зале как оскорбление памяти павших Героев и выбора их семей. Выступление депутата сопровождалось скандированием «Ганьба!». Вслед за этим матери погибших Защитников потребовали от Ольги Квасницкой официальных извинений за ее слова.

Читайте также: В ОНУ имени Мечникова выбрали нового ректора: кто победил.