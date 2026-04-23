Ключевые моменты:

В программе участвуют как городские больницы, так и амбулатории в селах — охват по всей области.

Запись доступна онлайн (Helsi, H24) или по телефону — без очередей и лишних походов.

График работы разный: есть варианты даже в субботу или в вечернее время.

Эту таблицу мы подготовили на основе официальных данных Национальной службы здоровья Украины по состоянию на 9 апреля 2026 года.

Редакция проверила контакты, адреса и ссылки для записи, чтобы информация была максимально практичной: вы сразу видите, куда обращаться и как записаться. В списке — как крупные больницы, так и небольшие амбулатории, где также можно пройти обследование по государственной программе.

Это полный перечень учреждений, которые работают по программе, чтобы каждый мог выбрать удобный вариант рядом с домом.

Медицинские учреждения Одесской области, предоставляющие услуги по программе «Скрининг здоровья 40+»

(данные НСЗУ на 9 апреля 2026 г.)

Назва медичного закладу Адреса email Телефон Сторінка для запису Час роботи КНП «Арцизький центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Арциз, вул. Добровольського, 5 ar-cpmsd@ukr.net +380971835865 https://helsi.me/doctor/3cba8227-8040-4d62-b820-d9bebe928ec7?ref=share-web Понеділок, середа, п’ятниця — 08:00 — 14:00. Вівторок — 07:00 — 14:00. Четвер — 18:00 — 19:00. Субота — 09:00 — 13:00. Неділя — вихідний КП «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Балта, вул. Госпітальєрів, 26 baltapmsdbgr@gmail.com +380486624222 https://helsi.me/doctor/628b29dc-0115-4fdf-8884-9fb107b2c603 Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 18:00. Субота — 08:00 — 15:42. Неділя — вихідний КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» м. Білгород-Дністровський, вул. Пирогова, 4 medosmotrchekap2026@gmail.com +380931398608 https://h24.ua/doctor/316994-nacionalnyj-skryning-knp-bilgorod-dnistrovska-m/places Понеділок, середа, п’ятниця — 08:00 — 16:00. Вівторок — 07:00 — 15:00. Четвер — 11:00 — 19:00. Субота, неділя — вихідний. КНП «Білгород — Дністровська центральна районна лікарня» м. Білгород-Дністровьский, вул. Свято-Георгіївська, 1-А akkerman.crb@gmail.com +380960117857 https://h24.ua/doctor/318063-nacionalnyj-skryning-zdorovya-dlya-osib-vikom-vid Понеділок — 07:00 — 12:00. Вівторок — 11:00 — 13:00. Середа — 15:00 — 19:00. Четвер — 11:00 — 13:00. П’ятниця — 08:00 — 12:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний КНП «Березівський центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Березівка, вул. Лікарняна, 6 bercentrmed@ukr.net +380687077803 https://helsi.me/doctor/1f3c95ae-8237-4860-a426-377b05df1a2c Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 08:00 — 15:00. Середа — 07:00 — 19:00. Субота — 08:00 — 11:00. Неділя — вихідний КНП «Бессарабський центр первинної медико-санітарної допомоги» с. Бессарабське, вул. Красна, 75 kurcpmsd@ukr.net +380963588076 https://helsi.me/doctor/ca95bb52-b0b5-4e97-a04a-e59c6746e05f Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця — 08:00 — 15:00. Четвер — 08:00 — 18:00. Субота, неділя — вихідний. КНП «Біляївська багатопрофільна лікарня» м. Біляївка, вул.Харківська, 30-Б podmazkoalena@gmail.com +380962426439 https://h24.ua/doctors/0-ukraine?nationalScreening=true Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 10:00 — 14:00. Середа, субота, неділя — вихідний. ТОВ Центр сімейної медицини та педіатрії «Смайл» м. Біляївка, вул. Калинова, 1-А llcsmile3107@gmail.com +380960120055 https://helsi.me/doctor/30a0fe63-d520-4b98-b607-9e5991f7f1e0 Понеділок, вівторок — 09:00 — 16:00. Середа — 07:00 — 16:00. Четвер — 09:00 — 19:00. П’ятниця — 09:00 — 16:00. Субота — 09:00 — 12:00. Неділя — вихідний КНП «Болградська центральна районна лікарня» м. Болград, вул. Ізмаїльська, 71 bolgcrb@gmail.com +380484642526 https://h24.ua/doctor/318163-null/places Понеділок — п’ятниця — 08:30 — 15:00. Субота — 09:00 — 12:00. Неділя — вихідний КНП «Великомихайлівська багатопрофільна лікарня» с. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 248 v-mih.bl2025@gmail.com +380968246955 https://h24.ua/doctor/434120-null/places Понеділок — 09:00 — 10:00. Вівторок — 18:00 — 19:00. Середа — 07:00 — 08:00. Субота — 09:00 — 10:00. Четвер, п’ятниця, неділя — вихідний КНП «Великоплосківський центр первинної медико-санітарної допомоги» с. Великоплоске, пров. Сільрадовський, 7/1 knp.ploskoe@ukr.net +380997773780 https://helsi.me/doctor/1c881302-420c-4da7-9c34-f6d7b4e24007 Понеділок, вівторок, п’ятниця — 08:00 — 16:00. Середа — 07:00 — 16:00. Четвер — 08:00 — 18:00. Субота — 08:00 — 13:00. Неділя — вихідний КНП «Доброславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», відділення сімейної медицини с. Доброслав, вул. Грубніка, 27 lcrl@ukr.net +380487503160 https://h24.ua/doctors/13747-dobroslav?nationalScreening=true Понеділок — 07:00 — 19:00. Вівторок — п’ятниця — 08:00 — 15:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний КНП «Саф’янівська центральна районна лікарня» м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 31 crbizmail40@meta.ua +380674982707 https://helsi.me/doctor/78706982-0368-419e-a5a4-a02076cf3dd8?ref=share-web Понеділок — 08:00 — 17:00. Вівторок — 10:00 — 19:00. Середа — 08:00 — 17:00. Четвер — 07:00 — 16:00. П’ятниця — 08:00 — 16:00. Субота — 09:00 — 13:00. Неділя — вихідний КНП «Ізмаїльський міський центр медико-санітарної допомоги», амбулаторія № 1 м. Ізмаїл, вул. Клушина, 6 izmcpmsd62@gmail.com +380672984090 https://helsi.me/doctor/a1b4a720-08c4-4ed6-a874-8cb4e8a5e323 Понеділок — 08:00 — 12:00. Вівторок — 07:00 — 11:00. Середа — 15:00 — 19:00. Четвер — 08:00 — 12:00. П’ятниця — 08:00 — 12:00. Субота — 09:00 — 12:00. Неділя — вихідний ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 5 с. Крижанівка, вул. Академіка Сахарова, 1-Б/2 pmd@odrex-med.com +380487300030 https://odrex.ua/department/health-screening-40s Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00. Субота — 08:00 — 16:00. Неділя — вихідний ФОП Єрьоменко Сніжана Анатоліївна с. Крижанівка, Дніпропетровська дорога, 22-А super.rafail@ukr.net +380971466009 https://helsi.me/doctor/205f465b-a33e-4612-ac36-4a7b0b628906 Понеділок — 07:00 — 20:00. Вівторок — п’ятниця — 08:00 — 20:00. Субота — 09:00 — 12:00. Неділя — вихідний КНП «Таїрівський консультативно-діагностичний центр» с. Лиманка, масив Радужний, 21 0962355772kd@gmail.com +380487701730 https://helsi.me/doctor/d557d41a-cf33-4e7b-852f-b00d5f082393 Вівторок — 07:00 — 20:00. Середа — 18:20 — 20:00. П’ятниця — 08:00 — 10:00. Субота — 08:30 — 15:00. Понеділок, четвер, неділя — вихідний ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 2 с. Лиманка, масив Радужний, житломасив «Ульянівка»,19/2 pmd@odrex-med.com +380487300030 https://odrex.ua/department/health-screening-40s Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00. Субота, неділя — вихідний. КНП «Любашівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» с. Любашівка, вул. Софіївська, 47 knplub@gmail.com +380486421000 https://h24.ua/doctors/0-ukraine?nationalScreening=true&legalEntityId=3477 Понеділок — четвер — 08:00 — 16:12. П’ятниця, субота — 08:00 — 15:00. Неділя — вихідний КНП «Селидівська центральна міська лікарня», хірургічне і рентгенологічне відділення с. Миколаївка, вул. Петра Сагайдачного, 50-А reestr_scml@ukr.net +380997868208 https://selydivska.cml.org.ua/skryninh-zdorov-ia-40/ Понеділок — 08:00 — 16:00. Вівторок — 07:00 — 15:00. Середа — 11:00 — 19:00. Четвер — 08:00 — 16:00. П’ятниця — 09:00 — 17:00. Субота — 09:00 — 16:00. Неділя — вихідний ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 4 м. Південне, вул. Шевченка,18/4 pmd@odrex-med.com +380487300030 https://odrex.ua/department/health-screening-40s Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00. Субота, неділя — вихідний. ФОП Омельченко Юлія Олександрівна м. Південне, вул. Новобілярська, 22/1А omfamilyclinic.ua@gmail.com +380934951442 https://h24.ua/doctor/318435-nacionalnyj-skryning-omfamily-clinic Понеділок – п’ятниця — 14:00 — 15:00. Субота — 09:00 — 10:00. Неділя — вихідний КНП «Подільська міська лікарня» м. Подільськ, вул. Перемоги, 23 miska_likarnya@podilska-gromada.gov.ua +380997624937 https://h24.ua/doctor/434458-кабінет-скринінг-здоровя/places Понеділок — 07:00 — 19:00. Вівторок – п’ятниця — 09:00 — 18:00 Субота — 08:00 — 12:00. Неділя – вихідний КНП «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Роздільна, вул. Привокзальна, 17 nacionalnijskrining@gmail.com +380991551617 https://helsi.me/doctor/9563d4b2-d721-4d4d-bb77-7ce320ece9d3/appointment Вівторок — 07:00 — 17:00. Четвер — 08:00 — 19:00. Субота — 08:00 — 14:00. Понеділок, середа, п’ятниця, неділя — вихідний. КНП «Савранська лікарня» с. Саврань, вул. Соборна, 15 savrcrb@gmail.com +380973789689 https://xn--80aaag5brtff4i.xn--k1ajr.xn--j1amh/ Понеділок — 07:00 — 14:45. Вівторок, четвер, п’ятниця — 08:00 — 15:45. Середа — 11:00 — 19:00. Субота — 09:00 — 13:00. ФОП Ткаченко Сергій Миколайович с. Саврань, вул. Соборна, 15 Alfa150779@gmail.com +380987818831 https://helsi.me/doctor/fe27746e-cac5-4e3f-b00b-892a27f253e8?ref=share-web Понеділок, середа, четвер, п’ятниця — 08:00 — 16:00. Вівторок — 07:00 — 16:00. Субота — 08:00 — 13:00. Неділя — вихідний КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги» с. Сарата, вул. Соборна, 2/2 sarata_centr@ukr.net +380679154172 https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 15:00. Субота — 08:00 — 11:00. Неділя — вихідний КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги», Байрамчанська амбулаторія с. Байрамча, вул. Морозова, 68-А sarata_centr@ukr.net +380672708119 https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги», Камчицька амбулаторія с. Камчик (Зоря), вул. Троїцька, 154/А sarata_centr@ukr.net +380679748353 https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги», Кулевчанська амбулаторія с. Кулевча, вул. Перемоги, 2-А sarata_centr@ukr.net +380971025165 https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги», Надеждинська амбулаторія с. Надежда, вул. Незалежності, 1-А sarata_centr@ukr.net +380681817063 https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги», Новоселівська амбулаторія с. Новоселівка, вул. Шкільна, 79-А sarata_centr@ukr.net +380679178119 https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги», Петропавлівська амбулаторія с. Петропавлівка, вул. Центральна, 119-А sarata_centr@ukr.net +380671185534 https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги», Плахтіївська амбулаторія с. Плахтіївка, вул. Незалежності, 122-А sarata_centr@ukr.net +380675921742 https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги», Ройлянська амбулаторія с. Ройлянка, вул. Шевченка, 59-А sarata_centr@ukr.net +380675588753 https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00. Субота — 08:00 — 10:00. Неділя — вихідний КНП «Таїрівський консультативно-діагностичний центр» с. Таїрове, вул. Перемоги, 17 0962355772kd@gmail.com +380660008561 https://helsi.me/doctor/d557d41a-cf33-4e7b-852f-b00d5f082393 Вівторок — 07:00 — 12:00. Четвер — 08:00 — 12:00. Субота — 08:30 — 15:00. Понеділок, середа, п’ятниця, неділя — вихідний. КНП «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, 16 tatarbunaricentr@ukr.net +380965480178 https://helsi.me/doctor/2ba74086-f997-412c-a47b-0904b92c3a78 Понеділок — 14:00 — 19:00. Вівторок, середа — 09:00 — 16:00. Четвер — 07:00 — 16:00. Субота — 10:00 — 13:00. П’ятниця, неділя — вихідний. КНП «Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Теплодар, вул. Польова, 2 teplodar.cml@ukr.net +380938053185 https://helsi.me/doctor/c2770c8f-83d4-440a-8f49-44f17c884f7c?ref=share-web Понеділок, четвер, п’ятниця — 08:00 — 18:00. Вівторок — 07:00 — 18:00. Середа — 08:00 — 19:00. Субота — 09:00 — 13:00. Неділя — вихідний КНП «Тузлівський центр первинної медико-санітарної допомоги» с. Тузли, вул. Чорноморська, 96 tuzlumed@ukr.net +380988722516 https://helsi.me/doctor/c322d77d-67ba-4b52-9181-169c940e724f Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 16:00. Субота — 09:00 — 12:15. Неділя — вихідний ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 3 м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 23 pmd@odrex-med.com +380487300030 https://odrex.ua/department/health-screening-40s Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00. Субота — 08:00 — 14:00. Неділя — вихідний КНП «Чорноморський центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 1 checkup.chmcpmsd@gmail.com +380976739670 https://helsi.me/doctor/7326b160-f315-49e6-8b39-0cdf7d2bef11 Понеділок, вівторок, п’ятниця — 08:00 — 16:00. Середа — 11:00 — 19:00. Четвер — 07:00 — 15:00. Субота — 08:00 — 12:00. Неділя — вихідний КНП «Чорноморський центр первинної медико-санітарної допомоги», амбулаторія с. Чорноморське с. Чорноморське, вул. Захисників України, 86 cpmsd_chorn@ukr.net +380955514823 https://helsi.me/doctor/869f0bef-3e18-4cd5-b191-1da53b3a87b0 Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 09:00 — 17:00. Середа — 07:00 — 19:00. Субота — 09:00 — 12:00. Неділя — вихідний КНП «Ширяївська центральна районна лікарня» с. Ширяєве, вул. Грушевського, 94 shiraevo_crb@ukr.net +380485821261 https://h24.ua/doctor/319029-null/places Понеділок — субота — 08:00 — 16:00. Неділя — 08:00 — 16:00 КНП «Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги» с. Яськи, вул. Центральна, 49 knptspmsdyaski67641@ukr.net +380979100541 https://helsi.me/doctor/8db7f609-ee54-4cfb-828e-cde9fd68d166?ref=share-web Середа — 12:00 — 17:00. Решта днів — вихідні КНП «Яськівський центр медико-санітарної допомоги», амбулаторія в с. Троїцьке с. Троїцьке, вул. Сатова, 8-Б knptspmsdyaski67641@ukr.net +380689129310 https://helsi.me/doctor/04dcfa07-b352-4efe-a0a0-9a619e4048a7?ref=share-web Середа — 10:00 — 14:00. Решта дні — вихідні

