Ключевые моменты:

  • В программе участвуют как городские больницы, так и амбулатории в селах — охват по всей области.
  • Запись доступна онлайн (Helsi, H24) или по телефону — без очередей и лишних походов.
  • График работы разный: есть варианты даже в субботу или в вечернее время.

Эту таблицу мы подготовили на основе официальных данных Национальной службы здоровья Украины по состоянию на 9 апреля 2026 года.

Редакция проверила контакты, адреса и ссылки для записи, чтобы информация была максимально практичной: вы сразу видите, куда обращаться и как записаться. В списке — как крупные больницы, так и небольшие амбулатории, где также можно пройти обследование по государственной программе.

Это полный перечень учреждений, которые работают по программе, чтобы каждый мог выбрать удобный вариант рядом с домом.

 

Медицинские учреждения Одесской области, предоставляющие услуги по программе «Скрининг здоровья 40+»

(данные НСЗУ на 9 апреля 2026 г.)

Назва медичного закладу

 

 

Адреса

email

Телефон

Сторінка для запису

Час роботи

КНП «Арцизький центр первинної медико-санітарної допомоги»

м. Арциз, вул. Добровольського, 5

ar-cpmsd@ukr.net

 

+380971835865

https://helsi.me/doctor/3cba8227-8040-4d62-b820-d9bebe928ec7?ref=share-web

 

Понеділок, середа, п’ятниця — 08:00 — 14:00.

Вівторок — 07:00 — 14:00.

Четвер — 18:00 — 19:00.

Субота — 09:00 — 13:00.

Неділя — вихідний

КП «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги»

м. Балта,

вул. Госпітальєрів, 26

baltapmsdbgr@gmail.com

 

+380486624222

https://helsi.me/doctor/628b29dc-0115-4fdf-8884-9fb107b2c603

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 18:00.

Субота — 08:00 — 15:42.

Неділя — вихідний

КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня»

м. Білгород-Дністровський, вул. Пирогова, 4

medosmotrchekap2026@gmail.com

 

+380931398608

https://h24.ua/doctor/316994-nacionalnyj-skryning-knp-bilgorod-dnistrovska-m/places

 

Понеділок, середа, п’ятниця — 08:00 — 16:00.

Вівторок — 07:00 — 15:00.

Четвер — 11:00 — 19:00.

Субота, неділя — вихідний.

КНП «Білгород — Дністровська центральна районна лікарня»

м. Білгород-Дністровьский, вул. Свято-Георгіївська, 1-А

akkerman.crb@gmail.com

 

+380960117857

https://h24.ua/doctor/318063-nacionalnyj-skryning-zdorovya-dlya-osib-vikom-vid

 

Понеділок — 07:00 — 12:00.

Вівторок — 11:00 — 13:00.

Середа — 15:00 — 19:00.

Четвер — 11:00 — 13:00.

П’ятниця — 08:00 — 12:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КНП «Березівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

м. Березівка, вул. Лікарняна, 6

bercentrmed@ukr.net

 

+380687077803

https://helsi.me/doctor/1f3c95ae-8237-4860-a426-377b05df1a2c

 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 08:00 — 15:00.

Середа — 07:00 — 19:00.

Субота — 08:00 — 11:00.

Неділя — вихідний

КНП «Бессарабський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 

с. Бессарабське, вул. Красна, 75

kurcpmsd@ukr.net

 

+380963588076

https://helsi.me/doctor/ca95bb52-b0b5-4e97-a04a-e59c6746e05f

 

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця — 08:00 — 15:00.

Четвер — 08:00 — 18:00.

Субота, неділя — вихідний.

КНП «Біляївська багатопрофільна лікарня»

 

м. Біляївка,

вул.Харківська, 30-Б

podmazkoalena@gmail.com

 

+380962426439

https://h24.ua/doctors/0-ukraine?nationalScreening=true

 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 10:00 — 14:00.

Середа, субота, неділя — вихідний.

ТОВ Центр сімейної медицини та педіатрії «Смайл»

 

м. Біляївка, вул. Калинова, 1-А

llcsmile3107@gmail.com

 

+380960120055

https://helsi.me/doctor/30a0fe63-d520-4b98-b607-9e5991f7f1e0

 

Понеділок, вівторок — 09:00 — 16:00.

Середа — 07:00 — 16:00.

Четвер — 09:00 — 19:00.

П’ятниця — 09:00 — 16:00.

Субота — 09:00 — 12:00.

Неділя — вихідний

КНП «Болградська центральна районна лікарня»

м. Болград, вул. Ізмаїльська, 71

bolgcrb@gmail.com

 

+380484642526

https://h24.ua/doctor/318163-null/places

 

Понеділок — п’ятниця — 08:30 — 15:00.

Субота — 09:00 — 12:00.

Неділя — вихідний

КНП «Великомихайлівська багатопрофільна лікарня»

с. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 248

v-mih.bl2025@gmail.com

 

+380968246955

https://h24.ua/doctor/434120-null/places

 

Понеділок — 09:00 — 10:00.

Вівторок — 18:00 — 19:00.

Середа — 07:00 — 08:00.

Субота — 09:00 — 10:00.

Четвер, п’ятниця, неділя  —

вихідний

КНП «Великоплосківський центр первинної медико-санітарної допомоги»

с. Великоплоске, пров. Сільрадовський, 7/1

knp.ploskoe@ukr.net

 

+380997773780

https://helsi.me/doctor/1c881302-420c-4da7-9c34-f6d7b4e24007

 

 

Понеділок, вівторок, п’ятниця — 08:00 — 16:00.

Середа — 07:00 — 16:00.

Четвер — 08:00 — 18:00.

Субота — 08:00 — 13:00.

Неділя — вихідний

КНП «Доброславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», відділення сімейної медицини

с. Доброслав, вул. Грубніка, 27

lcrl@ukr.net

 

+380487503160

https://h24.ua/doctors/13747-dobroslav?nationalScreening=true

 

Понеділок — 07:00 — 19:00.

Вівторок — п’ятниця — 08:00 — 15:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КНП «Саф’янівська центральна районна лікарня»

м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 31

crbizmail40@meta.ua

 

+380674982707

https://helsi.me/doctor/78706982-0368-419e-a5a4-a02076cf3dd8?ref=share-web

 

Понеділок — 08:00 — 17:00.

Вівторок — 10:00 — 19:00.

Середа — 08:00 — 17:00.

Четвер — 07:00 — 16:00.

П’ятниця — 08:00 — 16:00.

Субота — 09:00 — 13:00.

Неділя — вихідний

КНП «Ізмаїльський міський центр медико-санітарної допомоги», амбулаторія № 1

м. Ізмаїл, вул. Клушина, 6

izmcpmsd62@gmail.com

 

+380672984090

https://helsi.me/doctor/a1b4a720-08c4-4ed6-a874-8cb4e8a5e323

 

Понеділок — 08:00 — 12:00.

Вівторок — 07:00 — 11:00.

Середа — 15:00 — 19:00.

Четвер — 08:00 — 12:00.

П’ятниця — 08:00 — 12:00.

Субота — 09:00 — 12:00.

Неділя — вихідний

ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 5

с. Крижанівка, вул. Академіка Сахарова, 1-Б/2

pmd@odrex-med.com

 

+380487300030

https://odrex.ua/department/health-screening-40s

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00.

Субота — 08:00 — 16:00.

Неділя — вихідний

ФОП Єрьоменко Сніжана Анатоліївна

с. Крижанівка, Дніпропетровська дорога, 22-А

super.rafail@ukr.net

 

+380971466009

https://helsi.me/doctor/205f465b-a33e-4612-ac36-4a7b0b628906

 

Понеділок — 07:00 — 20:00.

Вівторок — п’ятниця — 08:00 — 20:00.

Субота — 09:00 — 12:00.

Неділя — вихідний

КНП «Таїрівський консультативно-діагностичний центр»

с. Лиманка, масив Радужний, 21

0962355772kd@gmail.com

 

+380487701730

https://helsi.me/doctor/d557d41a-cf33-4e7b-852f-b00d5f082393

 

Вівторок — 07:00 — 20:00.

Середа — 18:20 — 20:00.

П’ятниця — 08:00 — 10:00.

Субота — 08:30 — 15:00.

Понеділок, четвер, неділя — вихідний

ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 2

с. Лиманка, масив Радужний, житломасив «Ульянівка»,19/2

pmd@odrex-med.com

 

+380487300030

https://odrex.ua/department/health-screening-40s

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00.

Субота, неділя — вихідний.

КНП «Любашівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»

с. Любашівка, вул. Софіївська, 47

knplub@gmail.com

 

+380486421000

https://h24.ua/doctors/0-ukraine?nationalScreening=true&legalEntityId=3477

 

Понеділок — четвер — 08:00 — 16:12.

П’ятниця, субота — 08:00 — 15:00.

Неділя — вихідний

КНП «Селидівська центральна міська лікарня»,  хірургічне і рентгенологічне відділення

с. Миколаївка, вул. Петра Сагайдачного, 50-А

reestr_scml@ukr.net

 

+380997868208

https://selydivska.cml.org.ua/skryninh-zdorov-ia-40/

 

Понеділок — 08:00 — 16:00.

Вівторок — 07:00 — 15:00.

Середа — 11:00 — 19:00.

Четвер — 08:00 — 16:00.

П’ятниця — 09:00 — 17:00.

Субота — 09:00 — 16:00.

Неділя — вихідний

ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 4

м. Південне, вул. Шевченка,18/4

pmd@odrex-med.com

 

+380487300030

https://odrex.ua/department/health-screening-40s

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00.

Субота, неділя — вихідний.

ФОП Омельченко Юлія Олександрівна

м. Південне, вул. Новобілярська, 22/1А

 

omfamilyclinic.ua@gmail.com

 

+380934951442

https://h24.ua/doctor/318435-nacionalnyj-skryning-omfamily-clinic

 

Понеділок – п’ятниця — 14:00 — 15:00.

Субота — 09:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КНП «Подільська міська лікарня»

м. Подільськ, вул. Перемоги, 23

miska_likarnya@podilska-gromada.gov.ua

 

+380997624937

https://h24.ua/doctor/434458-кабінет-скринінг-здоровя/places

 

Понеділок — 07:00 — 19:00.

Вівторок – п’ятниця — 09:00 — 18:00

Субота — 08:00 — 12:00.

Неділя – вихідний

КНП  «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

м. Роздільна, вул. Привокзальна, 17

nacionalnijskrining@gmail.com

 

+380991551617

https://helsi.me/doctor/9563d4b2-d721-4d4d-bb77-7ce320ece9d3/appointment

 

Вівторок — 07:00 — 17:00.

Четвер — 08:00 — 19:00.

Субота — 08:00 — 14:00.

Понеділок, середа, п’ятниця, неділя — вихідний.

КНП «Савранська лікарня»

с. Саврань, вул. Соборна, 15

savrcrb@gmail.com

 

+380973789689

https://xn--80aaag5brtff4i.xn--k1ajr.xn--j1amh/

 

Понеділок — 07:00 — 14:45. Вівторок, четвер, п’ятниця — 08:00 — 15:45.

Середа — 11:00 — 19:00.

Субота — 09:00 — 13:00.

ФОП Ткаченко Сергій Миколайович

с. Саврань, вул. Соборна, 15

Alfa150779@gmail.com

 

+380987818831

https://helsi.me/doctor/fe27746e-cac5-4e3f-b00b-892a27f253e8?ref=share-web

 

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця — 08:00 — 16:00.

Вівторок — 07:00 — 16:00.

Субота — 08:00 — 13:00.

Неділя — вихідний

КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»

с. Сарата, вул. Соборна, 2/2

sarata_centr@ukr.net

 

+380679154172

https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 15:00.

Субота — 08:00 — 11:00.

Неділя — вихідний

КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Байрамчанська амбулаторія

с. Байрамча, вул. Морозова, 68-А

sarata_centr@ukr.net

 

+380672708119

https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Камчицька амбулаторія

с. Камчик (Зоря), вул. Троїцька, 154/А

sarata_centr@ukr.net

 

+380679748353

https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

«Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Кулевчанська амбулаторія

с. Кулевча, вул. Перемоги, 2-А

sarata_centr@ukr.net

 

+380971025165

https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Надеждинська амбулаторія

 

с. Надежда, вул. Незалежності, 1-А

sarata_centr@ukr.net

 

+380681817063

https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Новоселівська амбулаторія

с. Новоселівка, вул. Шкільна, 79-А

sarata_centr@ukr.net

 

+380679178119

https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Петропавлівська амбулаторія

с. Петропавлівка, вул. Центральна, 119-А

sarata_centr@ukr.net

 

+380671185534

https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Плахтіївська амбулаторія

с. Плахтіївка, вул. Незалежності, 122-А

sarata_centr@ukr.net

 

+380675921742

https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Ройлянська амбулаторія

с. Ройлянка, вул. Шевченка, 59-А

sarata_centr@ukr.net

 

+380675588753

https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.

Субота — 08:00 — 10:00.

Неділя — вихідний

КНП «Таїрівський консультативно-діагностичний центр»

с. Таїрове, вул. Перемоги, 17

0962355772kd@gmail.com

 

+380660008561

https://helsi.me/doctor/d557d41a-cf33-4e7b-852f-b00d5f082393

 

Вівторок — 07:00 — 12:00.

Четвер — 08:00 — 12:00.

Субота — 08:30 — 15:00.

Понеділок, середа, п’ятниця, неділя — вихідний.

КНП «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги»

м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, 16

tatarbunaricentr@ukr.net

 

+380965480178

https://helsi.me/doctor/2ba74086-f997-412c-a47b-0904b92c3a78

 

Понеділок — 14:00 — 19:00. Вівторок, середа — 09:00 — 16:00.

Четвер — 07:00 — 16:00.

Субота — 10:00 — 13:00.

П’ятниця, неділя — вихідний.

КНП «Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 

м. Теплодар, вул. Польова, 2

teplodar.cml@ukr.net

 

+380938053185

https://helsi.me/doctor/c2770c8f-83d4-440a-8f49-44f17c884f7c?ref=share-web

 

Понеділок, четвер, п’ятниця — 08:00 — 18:00.

Вівторок — 07:00 — 18:00.

Середа — 08:00 — 19:00.

Субота — 09:00 — 13:00.

Неділя — вихідний

КНП «Тузлівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

с. Тузли, вул. Чорноморська, 96

tuzlumed@ukr.net

 

+380988722516

https://helsi.me/doctor/c322d77d-67ba-4b52-9181-169c940e724f

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 16:00.

Субота — 09:00 — 12:15.

Неділя — вихідний

ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 3

м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 23

pmd@odrex-med.com

 

+380487300030

https://odrex.ua/department/health-screening-40s

 

Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00.

Субота — 08:00 — 14:00.

Неділя — вихідний

КНП «Чорноморський центр первинної медико-санітарної допомоги»

м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 1

checkup.chmcpmsd@gmail.com

 

+380976739670

https://helsi.me/doctor/7326b160-f315-49e6-8b39-0cdf7d2bef11

 

Понеділок, вівторок, п’ятниця — 08:00 — 16:00.

Середа — 11:00 — 19:00.

Четвер — 07:00 — 15:00.

Субота — 08:00 — 12:00.

Неділя — вихідний

КНП «Чорноморський центр первинної медико-санітарної допомоги», амбулаторія с. Чорноморське

с. Чорноморське, вул. Захисників України, 86

cpmsd_chorn@ukr.net

+380955514823

https://helsi.me/doctor/869f0bef-3e18-4cd5-b191-1da53b3a87b0

 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 09:00 — 17:00.

Середа — 07:00 — 19:00.

Субота — 09:00 — 12:00.

Неділя — вихідний

КНП «Ширяївська центральна районна лікарня»

с. Ширяєве, вул. Грушевського, 94

shiraevo_crb@ukr.net

 

+380485821261

https://h24.ua/doctor/319029-null/places

 

Понеділок — субота — 08:00 — 16:00.

Неділя — 08:00 — 16:00

КНП «Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

с. Яськи, вул. Центральна, 49

knptspmsdyaski67641@ukr.net

 

+380979100541

https://helsi.me/doctor/8db7f609-ee54-4cfb-828e-cde9fd68d166?ref=share-web

 

Середа — 12:00 — 17:00.

Решта днів — вихідні

КНП «Яськівський центр медико-санітарної допомоги», амбулаторія в с. Троїцьке

с. Троїцьке, вул. Сатова, 8-Б

knptspmsdyaski67641@ukr.net

 

+380689129310

https://helsi.me/doctor/04dcfa07-b352-4efe-a0a0-9a619e4048a7?ref=share-web

 

Середа — 10:00 — 14:00.

Решта дні — вихідні

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме