Ключевые моменты:
- В программе участвуют как городские больницы, так и амбулатории в селах — охват по всей области.
- Запись доступна онлайн (Helsi, H24) или по телефону — без очередей и лишних походов.
- График работы разный: есть варианты даже в субботу или в вечернее время.
Эту таблицу мы подготовили на основе официальных данных Национальной службы здоровья Украины по состоянию на 9 апреля 2026 года.
Редакция проверила контакты, адреса и ссылки для записи, чтобы информация была максимально практичной: вы сразу видите, куда обращаться и как записаться. В списке — как крупные больницы, так и небольшие амбулатории, где также можно пройти обследование по государственной программе.
Это полный перечень учреждений, которые работают по программе, чтобы каждый мог выбрать удобный вариант рядом с домом.
Медицинские учреждения Одесской области, предоставляющие услуги по программе «Скрининг здоровья 40+»
(данные НСЗУ на 9 апреля 2026 г.)
|
Назва медичного закладу
|
Адреса
|
|
Телефон
|
Сторінка для запису
|
Час роботи
|
КНП «Арцизький центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
м. Арциз, вул. Добровольського, 5
|
ar-cpmsd@ukr.net
|
+380971835865
|
https://helsi.me/doctor/3cba8227-8040-4d62-b820-d9bebe928ec7?ref=share-web
|
Понеділок, середа, п’ятниця — 08:00 — 14:00.
Вівторок — 07:00 — 14:00.
Четвер — 18:00 — 19:00.
Субота — 09:00 — 13:00.
Неділя — вихідний
|
КП «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
м. Балта,
вул. Госпітальєрів, 26
|
baltapmsdbgr@gmail.com
|
+380486624222
|
https://helsi.me/doctor/628b29dc-0115-4fdf-8884-9fb107b2c603
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 18:00.
Субота — 08:00 — 15:42.
Неділя — вихідний
|
КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня»
|
м. Білгород-Дністровський, вул. Пирогова, 4
|
medosmotrchekap2026@gmail.com
|
+380931398608
|
https://h24.ua/doctor/316994-nacionalnyj-skryning-knp-bilgorod-dnistrovska-m/places
|
Понеділок, середа, п’ятниця — 08:00 — 16:00.
Вівторок — 07:00 — 15:00.
Четвер — 11:00 — 19:00.
Субота, неділя — вихідний.
|
КНП «Білгород — Дністровська центральна районна лікарня»
|
м. Білгород-Дністровьский, вул. Свято-Георгіївська, 1-А
|
akkerman.crb@gmail.com
|
+380960117857
|
https://h24.ua/doctor/318063-nacionalnyj-skryning-zdorovya-dlya-osib-vikom-vid
|
Понеділок — 07:00 — 12:00.
Вівторок — 11:00 — 13:00.
Середа — 15:00 — 19:00.
Четвер — 11:00 — 13:00.
П’ятниця — 08:00 — 12:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Березівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
м. Березівка, вул. Лікарняна, 6
|
bercentrmed@ukr.net
|
+380687077803
|
https://helsi.me/doctor/1f3c95ae-8237-4860-a426-377b05df1a2c
|
Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 08:00 — 15:00.
Середа — 07:00 — 19:00.
Субота — 08:00 — 11:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Бессарабський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
с. Бессарабське, вул. Красна, 75
|
kurcpmsd@ukr.net
|
+380963588076
|
https://helsi.me/doctor/ca95bb52-b0b5-4e97-a04a-e59c6746e05f
|
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця — 08:00 — 15:00.
Четвер — 08:00 — 18:00.
Субота, неділя — вихідний.
|
КНП «Біляївська багатопрофільна лікарня»
|
м. Біляївка,
вул.Харківська, 30-Б
|
podmazkoalena@gmail.com
|
+380962426439
|
https://h24.ua/doctors/0-ukraine?nationalScreening=true
|
Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 10:00 — 14:00.
Середа, субота, неділя — вихідний.
|
ТОВ Центр сімейної медицини та педіатрії «Смайл»
|
м. Біляївка, вул. Калинова, 1-А
|
llcsmile3107@gmail.com
|
+380960120055
|
https://helsi.me/doctor/30a0fe63-d520-4b98-b607-9e5991f7f1e0
|
Понеділок, вівторок — 09:00 — 16:00.
Середа — 07:00 — 16:00.
Четвер — 09:00 — 19:00.
П’ятниця — 09:00 — 16:00.
Субота — 09:00 — 12:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Болградська центральна районна лікарня»
|
м. Болград, вул. Ізмаїльська, 71
|
bolgcrb@gmail.com
|
+380484642526
|
https://h24.ua/doctor/318163-null/places
|
Понеділок — п’ятниця — 08:30 — 15:00.
Субота — 09:00 — 12:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Великомихайлівська багатопрофільна лікарня»
|
с. Велика Михайлівка, вул. Центральна, 248
|
v-mih.bl2025@gmail.com
|
+380968246955
|
https://h24.ua/doctor/434120-null/places
|
Понеділок — 09:00 — 10:00.
Вівторок — 18:00 — 19:00.
Середа — 07:00 — 08:00.
Субота — 09:00 — 10:00.
Четвер, п’ятниця, неділя —
вихідний
|
КНП «Великоплосківський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
с. Великоплоске, пров. Сільрадовський, 7/1
|
knp.ploskoe@ukr.net
|
+380997773780
|
https://helsi.me/doctor/1c881302-420c-4da7-9c34-f6d7b4e24007
|
Понеділок, вівторок, п’ятниця — 08:00 — 16:00.
Середа — 07:00 — 16:00.
Четвер — 08:00 — 18:00.
Субота — 08:00 — 13:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Доброславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», відділення сімейної медицини
|
с. Доброслав, вул. Грубніка, 27
|
lcrl@ukr.net
|
+380487503160
|
https://h24.ua/doctors/13747-dobroslav?nationalScreening=true
|
Понеділок — 07:00 — 19:00.
Вівторок — п’ятниця — 08:00 — 15:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Саф’янівська центральна районна лікарня»
|
м. Ізмаїл, вул. Білгород-Дністровська, 31
|
crbizmail40@meta.ua
|
+380674982707
|
https://helsi.me/doctor/78706982-0368-419e-a5a4-a02076cf3dd8?ref=share-web
|
Понеділок — 08:00 — 17:00.
Вівторок — 10:00 — 19:00.
Середа — 08:00 — 17:00.
Четвер — 07:00 — 16:00.
П’ятниця — 08:00 — 16:00.
Субота — 09:00 — 13:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Ізмаїльський міський центр медико-санітарної допомоги», амбулаторія № 1
|
м. Ізмаїл, вул. Клушина, 6
|
izmcpmsd62@gmail.com
|
+380672984090
|
https://helsi.me/doctor/a1b4a720-08c4-4ed6-a874-8cb4e8a5e323
|
Понеділок — 08:00 — 12:00.
Вівторок — 07:00 — 11:00.
Середа — 15:00 — 19:00.
Четвер — 08:00 — 12:00.
П’ятниця — 08:00 — 12:00.
Субота — 09:00 — 12:00.
Неділя — вихідний
|
ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 5
|
с. Крижанівка, вул. Академіка Сахарова, 1-Б/2
|
pmd@odrex-med.com
|
+380487300030
|
https://odrex.ua/department/health-screening-40s
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00.
Субота — 08:00 — 16:00.
Неділя — вихідний
|
ФОП Єрьоменко Сніжана Анатоліївна
|
с. Крижанівка, Дніпропетровська дорога, 22-А
|
super.rafail@ukr.net
|
+380971466009
|
https://helsi.me/doctor/205f465b-a33e-4612-ac36-4a7b0b628906
|
Понеділок — 07:00 — 20:00.
Вівторок — п’ятниця — 08:00 — 20:00.
Субота — 09:00 — 12:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Таїрівський консультативно-діагностичний центр»
|
с. Лиманка, масив Радужний, 21
|
0962355772kd@gmail.com
|
+380487701730
|
https://helsi.me/doctor/d557d41a-cf33-4e7b-852f-b00d5f082393
|
Вівторок — 07:00 — 20:00.
Середа — 18:20 — 20:00.
П’ятниця — 08:00 — 10:00.
Субота — 08:30 — 15:00.
Понеділок, четвер, неділя — вихідний
|
ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 2
|
с. Лиманка, масив Радужний, житломасив «Ульянівка»,19/2
|
pmd@odrex-med.com
|
+380487300030
|
https://odrex.ua/department/health-screening-40s
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00.
Субота, неділя — вихідний.
|
КНП «Любашівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
|
с. Любашівка, вул. Софіївська, 47
|
knplub@gmail.com
|
+380486421000
|
https://h24.ua/doctors/0-ukraine?nationalScreening=true&legalEntityId=3477
|
Понеділок — четвер — 08:00 — 16:12.
П’ятниця, субота — 08:00 — 15:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Селидівська центральна міська лікарня», хірургічне і рентгенологічне відділення
|
с. Миколаївка, вул. Петра Сагайдачного, 50-А
|
reestr_scml@ukr.net
|
+380997868208
|
https://selydivska.cml.org.ua/skryninh-zdorov-ia-40/
|
Понеділок — 08:00 — 16:00.
Вівторок — 07:00 — 15:00.
Середа — 11:00 — 19:00.
Четвер — 08:00 — 16:00.
П’ятниця — 09:00 — 17:00.
Субота — 09:00 — 16:00.
Неділя — вихідний
|
ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 4
|
м. Південне, вул. Шевченка,18/4
|
pmd@odrex-med.com
|
+380487300030
|
https://odrex.ua/department/health-screening-40s
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00.
Субота, неділя — вихідний.
|
ФОП Омельченко Юлія Олександрівна
|
м. Південне, вул. Новобілярська, 22/1А
|
omfamilyclinic.ua@gmail.com
|
+380934951442
|
https://h24.ua/doctor/318435-nacionalnyj-skryning-omfamily-clinic
|
Понеділок – п’ятниця — 14:00 — 15:00.
Субота — 09:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Подільська міська лікарня»
|
м. Подільськ, вул. Перемоги, 23
|
miska_likarnya@podilska-gromada.gov.ua
|
+380997624937
|
https://h24.ua/doctor/434458-кабінет-скринінг-здоровя/places
|
Понеділок — 07:00 — 19:00.
Вівторок – п’ятниця — 09:00 — 18:00
Субота — 08:00 — 12:00.
Неділя – вихідний
|
КНП «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
м. Роздільна, вул. Привокзальна, 17
|
nacionalnijskrining@gmail.com
|
+380991551617
|
https://helsi.me/doctor/9563d4b2-d721-4d4d-bb77-7ce320ece9d3/appointment
|
Вівторок — 07:00 — 17:00.
Четвер — 08:00 — 19:00.
Субота — 08:00 — 14:00.
Понеділок, середа, п’ятниця, неділя — вихідний.
|
КНП «Савранська лікарня»
|
с. Саврань, вул. Соборна, 15
|
savrcrb@gmail.com
|
+380973789689
|
https://xn--80aaag5brtff4i.xn--k1ajr.xn--j1amh/
|
Понеділок — 07:00 — 14:45. Вівторок, четвер, п’ятниця — 08:00 — 15:45.
Середа — 11:00 — 19:00.
Субота — 09:00 — 13:00.
|
ФОП Ткаченко Сергій Миколайович
|
с. Саврань, вул. Соборна, 15
|
Alfa150779@gmail.com
|
+380987818831
|
https://helsi.me/doctor/fe27746e-cac5-4e3f-b00b-892a27f253e8?ref=share-web
|
Понеділок, середа, четвер, п’ятниця — 08:00 — 16:00.
Вівторок — 07:00 — 16:00.
Субота — 08:00 — 13:00.
Неділя — вихідний
|
КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
с. Сарата, вул. Соборна, 2/2
|
sarata_centr@ukr.net
|
+380679154172
|
https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 15:00.
Субота — 08:00 — 11:00.
Неділя — вихідний
|
КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
Байрамчанська амбулаторія
|
с. Байрамча, вул. Морозова, 68-А
|
sarata_centr@ukr.net
|
+380672708119
|
https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
Камчицька амбулаторія
|
с. Камчик (Зоря), вул. Троїцька, 154/А
|
sarata_centr@ukr.net
|
+380679748353
|
https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
«Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
Кулевчанська амбулаторія
|
с. Кулевча, вул. Перемоги, 2-А
|
sarata_centr@ukr.net
|
+380971025165
|
https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
Надеждинська амбулаторія
|
с. Надежда, вул. Незалежності, 1-А
|
sarata_centr@ukr.net
|
+380681817063
|
https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
Новоселівська амбулаторія
|
с. Новоселівка, вул. Шкільна, 79-А
|
sarata_centr@ukr.net
|
+380679178119
|
https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
Петропавлівська амбулаторія
|
с. Петропавлівка, вул. Центральна, 119-А
|
sarata_centr@ukr.net
|
+380671185534
|
https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
Плахтіївська амбулаторія
|
с. Плахтіївка, вул. Незалежності, 122-А
|
sarata_centr@ukr.net
|
+380675921742
|
https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КП «Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги»,
Ройлянська амбулаторія
|
с. Ройлянка, вул. Шевченка, 59-А
|
sarata_centr@ukr.net
|
+380675588753
|
https://helsi.me/doctor/82623f9e-22aa-4255-bb7e-c37e4bf4180a
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 11:00.
Субота — 08:00 — 10:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Таїрівський консультативно-діагностичний центр»
|
с. Таїрове, вул. Перемоги, 17
|
0962355772kd@gmail.com
|
+380660008561
|
https://helsi.me/doctor/d557d41a-cf33-4e7b-852f-b00d5f082393
|
Вівторок — 07:00 — 12:00.
Четвер — 08:00 — 12:00.
Субота — 08:30 — 15:00.
Понеділок, середа, п’ятниця, неділя — вихідний.
|
КНП «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
м. Татарбунари, вул. Романа Гульченка, 16
|
tatarbunaricentr@ukr.net
|
+380965480178
|
https://helsi.me/doctor/2ba74086-f997-412c-a47b-0904b92c3a78
|
Понеділок — 14:00 — 19:00. Вівторок, середа — 09:00 — 16:00.
Четвер — 07:00 — 16:00.
Субота — 10:00 — 13:00.
П’ятниця, неділя — вихідний.
|
КНП «Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
м. Теплодар, вул. Польова, 2
|
teplodar.cml@ukr.net
|
+380938053185
|
https://helsi.me/doctor/c2770c8f-83d4-440a-8f49-44f17c884f7c?ref=share-web
|
Понеділок, четвер, п’ятниця — 08:00 — 18:00.
Вівторок — 07:00 — 18:00.
Середа — 08:00 — 19:00.
Субота — 09:00 — 13:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Тузлівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
с. Тузли, вул. Чорноморська, 96
|
tuzlumed@ukr.net
|
+380988722516
|
https://helsi.me/doctor/c322d77d-67ba-4b52-9181-169c940e724f
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 16:00.
Субота — 09:00 — 12:15.
Неділя — вихідний
|
ТОВ «Медичний дім «Одрекс», амбулаторно-поліклінічне відділення № 3
|
м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 23
|
pmd@odrex-med.com
|
+380487300030
|
https://odrex.ua/department/health-screening-40s
|
Понеділок — п’ятниця — 08:00 — 17:00.
Субота — 08:00 — 14:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Чорноморський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
м. Чорноморськ, вул. Захисників України, 1
|
checkup.chmcpmsd@gmail.com
|
+380976739670
|
https://helsi.me/doctor/7326b160-f315-49e6-8b39-0cdf7d2bef11
|
Понеділок, вівторок, п’ятниця — 08:00 — 16:00.
Середа — 11:00 — 19:00.
Четвер — 07:00 — 15:00.
Субота — 08:00 — 12:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Чорноморський центр первинної медико-санітарної допомоги», амбулаторія с. Чорноморське
|
с. Чорноморське, вул. Захисників України, 86
|
cpmsd_chorn@ukr.net
|
+380955514823
|
https://helsi.me/doctor/869f0bef-3e18-4cd5-b191-1da53b3a87b0
|
Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця — 09:00 — 17:00.
Середа — 07:00 — 19:00.
Субота — 09:00 — 12:00.
Неділя — вихідний
|
КНП «Ширяївська центральна районна лікарня»
|
с. Ширяєве, вул. Грушевського, 94
|
shiraevo_crb@ukr.net
|
+380485821261
|
https://h24.ua/doctor/319029-null/places
|
Понеділок — субота — 08:00 — 16:00.
Неділя — 08:00 — 16:00
|
КНП «Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
|
с. Яськи, вул. Центральна, 49
|
knptspmsdyaski67641@ukr.net
|
+380979100541
|
https://helsi.me/doctor/8db7f609-ee54-4cfb-828e-cde9fd68d166?ref=share-web
|
Середа — 12:00 — 17:00.
Решта днів — вихідні
|
КНП «Яськівський центр медико-санітарної допомоги», амбулаторія в с. Троїцьке
|
с. Троїцьке, вул. Сатова, 8-Б
|
knptspmsdyaski67641@ukr.net
|
+380689129310
|
https://helsi.me/doctor/04dcfa07-b352-4efe-a0a0-9a619e4048a7?ref=share-web
|
Середа — 10:00 — 14:00.
Решта дні — вихідні
