Ключевые моменты:

Массовое цветение миндаля на юге Одесщины: фермеры Измаильского района расширяют сады из-за устойчивости культуры к климату.

Преимущества миндаля: выдерживает засуху, жару, морозы до -28°C, перегрев почвы.

Стабильность урожая: несколько волн цветения защищают от весенних погодных рисков.

В Одесской области расширяют миндальные сады.

На юге Одесской области массово цветет миндаль, а фермеры Измаильского района активно расширяют плантации, выбирая эту культуру из-за ее устойчивости к изменению климата.

По словам Владимира Балабана, владельца миндальных садов, культура прекрасно переносит засуху, летнюю жару и даже морозы до -28°C. Кроме того, миндаль не боится перегрева почвы. А это немаловажный момент для южных земель.

В целом фермеры хвалят миндаль за простой уход: за сезон хватает нескольких обработок и механизированных работ. После формирования кроны обрезка требуется редко, что экономит средства на садоводстве.

Стоит отметить, что культура гарантирует стабильный урожай благодаря нескольким волнам цветения, защищающим от весенних капризов погоды. В регионе популярны сорта французской, испанской, молдавской и украинской селекции.

Что касается урожайности, то она поражает от 600 кг до 1,5 тонны ядра с гектара. Это делает миндаль выгодной инвестицией для юга Украины.

Напомним, темпы весеннего сева в Украине остаются высокими – обработано уже 17% запланированных площадей. Одесщина демонстрирует одни из лучших результатов, однако аграрии обеспокоены возможными потерями из-за погодных условий.