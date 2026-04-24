Ключевые моменты:

В Хаджибейском районе зафиксированы прямые попадания в жилые дома.

Взрывной волной повреждено около 270 окон.

Коммунальные службы и оперативные штабы работают на местах.

Удар по Одессе: последствия атаки в Хаджибейском районе

В ночь на 24 апреля российские силы вновь нанесли удар по жилым кварталам Одессы, в результате атаки погибли два человека, 15 — получили ранения. Наибольшие разрушения зафиксированы в Хаджибейском районе города, где произошло попадание в жилые дома и помещения хостела.

По данным мэрии Одессы, взрывной волной в зданиях выбито около 270 окон.

Повреждения получили как жилые квартиры, так и объекты инфраструктуры. К ликвидации последствий атаки привлечены около 200 сотрудников городских коммунальных предприятий и 14 единиц спецтехники. Работы по расчистке территорий продолжаются.

Коммунальные службы уже закрыли плёнкой и OSB-плитами 95 оконных проёмов, чтобы защитить жильё от погодных условий и сохранить тепло в помещениях.

Вблизи мест поражения развернут оперативный штаб, а также мобильные пункты несокрушимости, которые работают на базе коммунальных автобусов.

На местах специалисты районных администраций и Центров предоставления административных услуг консультируют жителей, принимают заявления на получение материальной помощи и помогают оформлять документы.

По состоянию на сейчас уже принято 97 заявлений от пострадавших. Людям также помогают подать заявки на компенсации в рамках государственной программы «єВідновлення».

Ликвидация последствий атаки продолжается, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Кроме того, этой ночью зафиксировано попадание вражеского БПЛА в торговое судно, которое под флагом Сент-Китс и Невис направлялось в один из портов Большой Одессы. На борту возник пожар, который быстро ликвидировал экипаж.

