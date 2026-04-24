Ключевые моменты:
- В Хаджибейском районе зафиксированы прямые попадания в жилые дома.
- Взрывной волной повреждено около 270 окон.
- Коммунальные службы и оперативные штабы работают на местах.
Удар по Одессе: последствия атаки в Хаджибейском районе
В ночь на 24 апреля российские силы вновь нанесли удар по жилым кварталам Одессы, в результате атаки погибли два человека, 15 — получили ранения. Наибольшие разрушения зафиксированы в Хаджибейском районе города, где произошло попадание в жилые дома и помещения хостела. В
По данным мэрии Одессы, взрывной волной в зданиях выбито около 270 окон.
Повреждения получили как жилые квартиры, так и объекты инфраструктуры. К ликвидации последствий атаки привлечены около 200 сотрудников городских коммунальных предприятий и 14 единиц спецтехники. Работы по расчистке территорий продолжаются.
Коммунальные службы уже закрыли плёнкой и OSB-плитами 95 оконных проёмов, чтобы защитить жильё от погодных условий и сохранить тепло в помещениях.
Вблизи мест поражения развернут оперативный штаб, а также мобильные пункты несокрушимости, которые работают на базе коммунальных автобусов.
На местах специалисты районных администраций и Центров предоставления административных услуг консультируют жителей, принимают заявления на получение материальной помощи и помогают оформлять документы.
По состоянию на сейчас уже принято 97 заявлений от пострадавших. Людям также помогают подать заявки на компенсации в рамках государственной программы «єВідновлення».
Ликвидация последствий атаки продолжается, коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Кроме того, этой ночью зафиксировано попадание вражеского БПЛА в торговое судно, которое под флагом Сент-Китс и Невис направлялось в один из портов Большой Одессы. На борту возник пожар, который быстро ликвидировал экипаж.
ОБНОВЛЕНО
Фоторепортаж на месте ночного удара в Хаджибейском районе от корреспондента «Одесской жизни»: