Ключевые моменты:

  • В Одессе вандалы уничтожили и украли почти 300 тюльпанов.
  • Пострадали клумбы на Куликовом поле и в сквере «За мир».
  • Цветы были подарены городу Нидерландами.
  • Горожан просят сообщать о случаях вандализма в полицию.

По данным одесской мэрии, только за последние несколько дней неизвестные уничтожили почти 300 тюльпанов, которые только начали расцветать. Озеленители КП «Горзелентрест» обнаружили пустые лунки во время планового полива цветов.

Массовый вандализм в Одессе: за неделю уничтожено почти 300 подаренных тюльпанов

Сначала вандалы срезали несколько цветов, а позже начали выкапывать их вместе с луковицами. В результате около 50 тюльпанов уничтожили и украли на Куликовом поле и еще более 220 луковиц – в сквере «За мир». Напомним, эти цветы – подарок Одессе от партнеров из Нидерландов.

Власти города просят одесситов быть бдительными. Если вы стали свидетелем того, как кто-то портит клумбы, немедленно сообщайте в полицию по номеру 102.

В мэрии напоминают: умышленное уничтожение городского имущества – это не просто проступок, а уголовное преступление (ст. 194 и 296 УК Украины), которое наказывается штрафами, исправительными работами или даже лишением свободы.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме