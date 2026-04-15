По данным одесской мэрии, только за последние несколько дней неизвестные уничтожили почти 300 тюльпанов, которые только начали расцветать. Озеленители КП «Горзелентрест» обнаружили пустые лунки во время планового полива цветов.

Сначала вандалы срезали несколько цветов, а позже начали выкапывать их вместе с луковицами. В результате около 50 тюльпанов уничтожили и украли на Куликовом поле и еще более 220 луковиц – в сквере «За мир». Напомним, эти цветы – подарок Одессе от партнеров из Нидерландов.

Власти города просят одесситов быть бдительными. Если вы стали свидетелем того, как кто-то портит клумбы, немедленно сообщайте в полицию по номеру 102.

В мэрии напоминают: умышленное уничтожение городского имущества – это не просто проступок, а уголовное преступление (ст. 194 и 296 УК Украины), которое наказывается штрафами, исправительными работами или даже лишением свободы.

