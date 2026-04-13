Ключевые моменты:

В Одессе на маршруты выходит лишь 45-50% электротранспорта.

Часть социальных автобусов вернули городам-донорам.

В депо из-за высокого энергопотребления остаются 13 новых трамваев.

В ближайшее время возобновится отслеживание транспорта в мобильных приложениях.

В Одессе из-за нехватки электроэнергии на маршруты выходит лишь около половины электротранспорта, а часть социальных автобусов уже вернули городам, которые ранее передали их во временное пользование.

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам транспорта.

Почему новые трамваи остаются в депо

По словам директора коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Николая Литовчука, выпуск трамваев и троллейбусов ежедневно подстраивают под графики энергетиков: если лимиты позволяют, транспорта становится больше, если идут ограничения – количество машин на линиях сокращают.

По данным КП «Одесгорэлектротранс», в настоящее время на линии работает около 50 трамваев и порядка 30 троллейбусов – это примерно 45-50% всего подвижного состава.

Из-за дефицита электроэнергии в депо остаются и 13 новых трехсекционных трамваев «Татра», закупленных за средства Европейского инвестиционного банка.

«Они потребляют значительно больше энергии, чем односекционные вагоны, поэтому мы оставляем их в депо. У нас есть альтернатива: два односекционных вагона или один трехсекционный. Выбор в пользу второго варианта увеличивает интервал движения», – пояснил Николай Литовчук.

Одесса вернула «заемные» автобусы городам-донорам

В ходе заседания также стало известно и об изменениях в работе автобусных маршрутов. Почти три десятка машин, ранее переданных Одессе другими городами в качестве помощи, возвращены городам-донорам. Сейчас в Одессе функционируют четыре социальных маршрута, на которых задействованы 14 автобусов из гаража исполкома. Еще 11 единиц техники находятся на ремонте.

Онлайн-мониторинг транспорта возвращается в приложения

Единственным позитивным моментом станет возвращение цифровых сервисов. Уже на этой неделе одесситы снова смогут видеть движение транспорта в режиме реального времени. Данные онлайн-мониторинга должны вернуться в мобильные приложения, что поможет пассажирам лучше ориентироваться в сокращенных графиках.

Вы также можете узнать: Где и когда ловить бесплатный автобус в Одессе: актуальное расписание на 13 апреля.

Источник: Думская