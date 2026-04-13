GPS-навигация трамваев и троллейбусов в Одессе: когда запустят

В Одессе на этой неделе планируют запустить систему онлайн-навигации, которая позволит отслеживать движение трамваев и троллейбусов в реальном времени с помощью GPS. Об этом стало известно на заседании транспортной комиссии Одесского горсовета 13 апреля.

Также были озвучены актуальные показатели работы муниципального электротранспорта. Так, электротранспорт сейчас работает примерно на 50%. Его выпуск остается ограниченным из-за лимитов электроэнергии, которые устанавливает компания «ДТЭК Одесские электросети». В результате количество подвижного состава на маршрутах может меняться в зависимости от энергоситуации.

Часть маршрутов временно не обслуживается: не работают трамваи №18 (Большой Фонтан и Дача Ковалевского), №13 (жилмассив Школьный) и №20 (Хаджибейский лиман). Также приостановлено движение троллейбусов №2 и №8. При этом завершается восстановление подстанции, которая обеспечивает работу маршрута №8.

В среднем на линии ежедневно выходит около 50 трамваев (только одиночные вагоны) и 30 троллейбусов. Это примерно половина от докризисного количества, которое наблюдалось в ноябре и начале декабря прошлого года.

