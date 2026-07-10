Ключевые моменты

Улицу переименовали в рамках деколонизации в 2024 году

Новое название присвоено в честь профессора Василия Фащенко

Фащенко более 40 лет работал в Одесском университете

Братья Поджио были участниками восстания декабристов

Переименование улицы Братьев Поджио было утверждено в 2024 году в рамках реализации законодательства Украины о деколонизации топонимики и решений Одесского городского совета. Основанием стали рекомендации историко-топонимической комиссии и действующие государственные нормы, направленные на устранение из публичного пространства названий, связанных с российской имперской историей. При подготовке материала использованы биографические сведения Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, архивные данные о Василии Фащенко, а также документы и исторические материалы о братьях Поджио.

Василий Фащенко — професор Одесского университета и исследователь украинской прозы

До 2024 года эта улица в Приморском районе Одессы называлась Братьев Поджио, теперь она носит имя Василия Фащенко — украинского учёного-литературоведа, доктора филологических наук, профессора, лауреата Госпремии Украины имени Шевченко.

Родился он в 1929 году в селе Днепропетровской области. В 1949-м, после окончания школы, навсегда связал свою жизнь с Одессой. В 1954 году закончил украинское отделение филфака Одесского госуниверситета им. Мечникова, поступил в аспирантуру при кафедре украинской литературы. В 1958 защитил кандидатскую.

С 1962 по 1968 гг. Василий Васильевич был деканом общенаучного факультета, проректором университета по заочному и вечернему обучению. В 1970 защитил докторскую по проблемам украинской новеллистики. С 1972г. — профессор, заведующий созданной им кафедры литературы народов СССР (с 1989г. — кафедра литературы XX века). Работал проректором по научной работе (1970—1976). Был главным редактором научного сборника «Вопросы литературы народов СССР» (1975—1993).

Василий Фащенко — один из авторов и соредактор учебника для студентов филологических факультетов университетов и пединститутов «Українська радянська література» (1979). Он воспитал десятки кандидатов и докторов наук, многие из которых впоследствии стали преподавателями украинских университетов.

Главной областью исследований Фащенко была украинская проза XX века. Особое внимание он уделял творчеству Юрия Яновского, Александра Довженко, Олеся Гончара, Остапа Вишни, Павла Загребельного.

В истории Одесского университета Василий Фащенко считается одной из ключевых фигур филологического факультета XX века. В память о нём университет регулярно проводит научные чтения, публикует его рукописное наследие и посвящает ему выставки и исследования. Земной путь Василия Васильевича завершился в Одессе в 1999 году…

Братья Поджио — декабристы из Одессы

Далее — о братьях Поджио. Иосиф (1792-1848гг) и Александр (1798 — 1873гг) — декабристы, т.е. участники попытки государственного переворота 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Родились в семье итальянца Витторио Поджио, российского подданного, жившего в Николаеве. Витторио вместе с герцогом Ришелье и графом Ланжероном принял участие в штурме турецкой крепости Измаил во время русско-турецкой войны 1787—1791 годов. За храбрость был произведён в чин майора. В 1796 году вышел в отставку.

Избирался чиновником Одесского городского магистрата в 1797 году. Занялся коммерцией, получил подряд на строительство первого театра Одессы, открытого в феврале 1810 года (ныне ― Одесский театр оперы и балета). Выдвинул идею строительства госпиталя. За свои заслуги перед городом получил звание почётного гражданина Одессы. Умер отец этих двух братьев в Одессе 29 августа 1812 года. Был похоронен на Первом христианском кладбище.

Старший сын — Иосиф — участник Отечественной войны 1812 года, офицер элитного Преображенского полка. Высказывался за установление в россии республиканской формы правления. Осознавая необходимость свержения монархии и отстранения от власти царской семьи, согласился принять участие в убийстве императора Александра I.

После поражения декабрьского выступления предан суду и приговорён к 12 годам каторги. Должен был «срок мотать» в Сибири, но «по блату» наказание отбывал в столичной Шлиссельбургской крепости. Дело в том, что его тесть, генерал Бороздин, Таврический губернатор, опасаясь, что жена Поджио последует за ним в Сибирь, лично просил об этом императора.

Младший, Александр, учился в Одесском училище, а в 1814 году поступил на службу в тот же лейб-гвардии Преображенский полк. Высказывался за установление республики, за убийство царской семьи и за ускорение борьбы с самодержавием. Но в декабрьском восстании 1825 года не участвовал. Был арестован в 1826 году, осуждён и приговорён к смертной казни, которая вскоре была заменена на пожизненную каторгу, срок затем был сокращён до 20 лет.

Перед восстанием декабристов братья неоднократно приезжали в Одессу к матери. В городе они встречались с другими участниками тайных обществ. По этой причине император Николай I назвал Одессу «гнездом заговорщиков».

Миф о декабристах

Одной из важных задач этого материала автор считает развенчание советского МИФА о «белых и пушистых «декабристах, порожденного по заказу Сталина в 1930-е годы. Тогда этот «великий борец с царизмом» решил создать красивую предысторию своих деяний и поручил это группе ученых во главе с некоей Милицей Нечкиной, которая за то, что стала первым советским историком — декабристоведом, стала еще и лауреатом Сталинской премии. Это за 2-томное исследование, где декабристы из бунтовщиков чудесным образом трансформировались в Первых Российских Революционеров.

Почувствуйте пафос: Ленин , Сталин, большевики — ИХ последователи! Красивая сказка о неизбежности революции в 1917 году, о которой «лучшие люди» страны мечтали еще за век до того.

Что такое революция? Тот же Ленин пояснил, что «это когда верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому». «Низами» среди элитных офицеров, дворян, владельцев тысяч крепостных и близко не пахло! Это просто был классический мятеж, дворцовый переворот.

И что интересно, те проблемы, которые они поднимали, можно было решить без столь резких мер. Дело в том, что дворяне издавна имели право подавать царю прошения напрямую — как личные, так коллективные, от т.н. дворянских собраний. Причем, по любым вопросам, в т.ч. и государственного масштаба.

Так что можно было бы коллегиально подготовить и отправить петицию с проектом Конституции. Но они этого не сделали, т.к. знали, что дворянство, в подавляющей массе своей довольное и «царем-батюшкой», и крепостным правом их категорически не поддержит. А что, кто-то из них освободил своих крепостных крестьян? Это же был главный пункт их программы!

Еще в 1803 году царь издал Указ о вольных хлебопашцах, разрешавший отпускать крестьян на волю. Кто-то из декабристов так поступил? Ни один! Большинство из них было крупными помещиками. В 1822 году будущий декабрист Павел Пестель в подарок от императора получил 300 крепостных. И принял их с благодарностью!

Короче говоря, декабристы — это советский миф. Устаревший. И если в Одессе и в моем родном Херсоне не стало улиц Декабристов и Пестеля — это вполне логично.

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