Одесский подросток обматерил депутата и пел во Львове Цоя: за него вступился Арестович (видео)

В пятницу, 2 июня, одессит на одной из улиц Львова исполнял песни российского певца и музыканта Виктора Цоя. Замечание от народного депутата переросло в скандал.
Народная депутатка Наталья Пипа, попросила парня прекратить играть на улице запрещенную музыку, но получила в ответ поток ругани, сообщает она на своей странице в Facebook.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика:
Как утверждает депутат, она руководствовалась законом, который принят в марте 2023 год, о запрете исполнения российских песен в общественных местах.
Конфликт случился возле отеля Apartmens на Саксаганского, 20. Пипа подошла к парню и попросила его прекратить играть песни на языке страны, которая убивает ее народ.
Парень агрессивно ответил и заявил, что приехал из Одессы, которую обстреливают сильнее чем Львов.
Также народная депутатка утверждает, что ее претензия не касалась российского языка, на котором говорил парень, а только российской песни.
«Я вызвала полицию, пошла с ними в отделение. Они давали пояснения, я написала заявление об инциденте. Там оказалось, что у одного из них двойное гражданство и что они несовершеннолетние», — отметила нардеп.
После данного инцидента парень записал видео-извинение:
Но история имеет продолжение. На защиту парня высказался Алексей Арестович. Он сказал, что извиниться должна депутат, а не парень-исполнитель, потому что его право на самовыражение и самоидентификацию в области языка и культуры защищено Конституцией. Также Арестович исполнил детскую песню на русском языке и закончил свое обращение словами “Слава Україні!”
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