Ключевые моменты:

Переулок переименовали в рамках дерусификации топонимов

Новое название увековечило художника Теофила Фраермана

Он основал Одесский музей западного и восточного искусства

Фраерман посвятил развитию одесской культуры несколько десятилетий

Переименование одесских улиц и переулков продолжается в рамках государственной политики деколонизации и дерусификации. Город стал одним из крупнейших украинских городов, где за последние годы были изменены сотни названий улиц, переулков и площадей.

Бывший 2-й Новгородский переулок оказался среди топонимов, напоминавших о российском городе Великий Новгород. Вместо него переулок получил имя Теофила Фраермана — художника европейского уровня, педагога и музейного деятеля, который сыграл выдающуюся роль в развитии художественной жизни Одессы. Именно он в 1924 году стоял у истоков создания Одесского музея западного и восточного искусства и почти три десятилетия работал над формированием его коллекции.

При подготовке материала использованы сведения из биографии Теофила Фраермана, материалы по истории одесской топонимики, решения о переименовании городских объектов.

Трагедия Великого Новгорода

Да уж, российский Новгород в топонимике украинской Одессы чувствовал себя более, чем вольготно: мало того, что улица, так еще и переулки! Деруссификация два года назад очистила Киевский район Одессы. Всё, проехали, как говорится. Как на сегодняшний день, так, казалось бы, вполне достаточно знать, что вблизи Новгорода, в городишке Кстово, есть огромный нефтезавод. Ой, извините, БЫЛ, потому что у нас ЕСТЬ «птички» соответствующей дальнобойности, для которых те 800-900 км, как пыль для моряка. Но тем не менее, Новгород — вовсе не ординарный для россии город.

Напомню, еще в Средневековье этот свободный, независимый и демократичный город стал одной из первых жертв экспансии московитов. Московско-новгородские войны XV века (особенно 1471 и 1477–1478 гг.) представляли собой жесткое подчинение независимой демократической республики (вечевой строй) централизованному московскому княжеству.

Московские варварские войска под руководством Ивана III использовали тактику выжженной земли, включая решающую Шелонскую битву (1471), блокаду и последующую ликвидацию новгородских вольностей, что привело к потере независимости Новгородом в 1478 году.

Новгород официально ведет свою историю с 862 года. К 1147 году, когда москва только — только из болот начала выползать, Господин Великий Новгород — так уже называли этот город, управляло которым вече. Новгородское вече — это высший орган власти, народное собрание в Новгородской республике (X–XV вв.).

Состояло оно из свободных горожан. Они принимали ключевые решения: вопросы войны и мира, выбор и изгнание князей, приглашение посадника и архиепископа, а также управление финансами. Могли ли московиты пройти мимо такого «своеволия»? Ни за что! Вече было символом новгородской демократии и независимости, просуществовало до того как Новгород был подмят москвой в 1478 году.

«Одесская жизнь» подготовила Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено). Надеемся, он будет вам полезен.

Что мы знаем об одесском художнике Теофиле Фраермане

Сегодня «владелец» этого одесского переулка — Теофил Фраерман. Мотивировка? Та достаточно одного — единственного факта: этот человек в 1924 году стал «отцом — основателем» Одесского музея западного и восточного искусства. В нем он затем работал без малого 30 лет! Ну а теперь — немного подробней.

Родился он в 1883 г. в самой рядовой еврейской семье, в Бердичеве. Когда подрос, семья переехала в Одессу, где на должности подмастерья в малярной мастерской у 13-летнего паренька появилась тяга к живописи.

Ходил на курсы при Одесском художественном училище, потом поступил в него. Там одним из его учителей был знаменитый Кириак Костанди. Чтобы понять уровень, советую посмотреть работу Костанди «Ранняя весна. Одесса». И вы поймете, что у ТАКОГО учителя невозможно было не перенять талант.

Но это был только «стартовый капитал». В 1903 году по совету Костанди поступил в мюнхенскую Академию живописи, где усовершенствовал свою художественную технику. Но Теофилу не пришелся по душе тамошний метод преподавания, и он «на 11-м номере», как говорят в Одессе, т.е. пешком (!) отправился в Париж.

Там начал работать в мастерской скульптора , переводил его слепки в мрамор. Поднаторел в этом деле до такой степени, что по мрамору позднее работал в мастерской великого Огюста Родена! Продолжал учиться, поступил в 1905 году в Академию изящных искусств. Ещё до окончания Академии у него уже «было имя», он выставлялся, его картины аж бегом покупали разбирающиеся в живописи люди.

В 1914 году, после начала Первой мировой войны, Фраерман уехал в Лондон, там застрял на 3 года. В 1917-м узнал о Февральской революции в России, через Архангельск добрался к сентябрю до Одессы. Планировал вернуться в Европу после войны, но вначале уехать не смог из-за болезни матери, а потом, когда укрепилась власть большевиков, это стало не реально. В Одессе участвовал в организации «Общества независимых художников».

Имея европейский опыт отбора, атрибуции и закупки предметов искусства, занялся организацией музейного дела в Одессе. Какое-то время был директором Одесского музея русского и украинского искусства, преподавал в Одесском художественном институте, стал профессором. Преподавал и в Одесском инженерно-строительном институте на архитектурном факультете, был завкафедрой рисунка и графики.

В 1941-м работал над эвакуацией музейных ценностей Одессы в Башкирию, а после освобождения Одессы трудился над реанимацией музейного дела. Умер Теофил Борисович Фраерман в январе 1957 года.

Многие его картины были приобретены музеями Киева, Одессы, Харькова, Николаева, Полтавы, Львова, Донецка, Запорожья. Министерство культуры СССР разрешило ряд его работ для продажи на экспорт. Они и сейчас востребованы: восемь его картин в 2010 г. были приобретены на всемирно известном аукционе Сотби.

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