Ключевые моменты:
- Прием заявлений в 1 класс продлится с 1 апреля по 31 мая;
- Школам больше не разрешено проверять знания и навыки детей перед поступлением;
- В первую очередь зачисляют детей по месту проживания, остальные — при наличии мест.
Про изменения и особенности подачи документов в 2026 году сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.
Когда и как подавать документы
Подать заявление в школу можно с 1 апреля по 31 мая включительно. Это основной период формирования первых классов.
Документы принимают:
- лично в учебном заведении;
- по электронной почте;
- через онлайн-сервисы (если они есть в школе).
Обязательно необходимо предоставить:
- заявление одного из родителей или законного представителя;
- копию или данные свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую справку по форме №086/о (для очного или смешанного обучения).
При наличии добавляются документы о месте проживания (для первоочередного зачисления) и заключение ИРЦ — для детей с особыми образовательными потребностями.
Как будет проходить зачисление
До 1 июня школы обязаны зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории обслуживания.
Если остаются свободные места:
- до 15 июня принимают детей с других территорий (возможно проведение жеребьевки);
- после 15 июня — в порядке подачи заявлений.
Важно: ребенок не обязан присутствовать при подаче документов.
Что изменилось в 2026 году
Главное нововведение — запрет любых проверок при поступлении в 1 класс. Школы не имеют права проводить собеседования, тестирование или другие формы отбора.
Это означает, что зачисление в начальную школу должно проходить без конкурсов — независимо от уровня подготовки ребенка.
Кто имеет приоритет
Преимущественное право на зачисление имеют:
- дети, проживающие на закрепленной за школой территории;
- родные братья и сестры учеников этого учебного заведения;
- дети работников школы;
- выпускники дошкольного подразделения этого же учреждения.
Какие формы обучения доступны
В 2026 году родители могут выбрать одну из форм обучения:
- очную;
- дистанционную;
- экстернат;
- семейную (домашнюю);
- педагогический патронаж.
Возможен и смешанный формат — в зависимости от возможностей укрытия в школе.
Для детей, которые находятся за границей, предусмотрены дистанционные классы с украиноведческими предметами.
Ранее мы рассказывали, как в Одесской области готовятся к реформе старшей школы и что изменится с 2027 года.
Но для некоторых школ реформа начнется уже в этом году. Кого это касается и что их ждет, читайте в материале: Профилизация старшей школы: в Одесской области выбрали 8 лицеев для реформы