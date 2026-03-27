Ключевые моменты:

Прием заявлений в 1 класс продлится с 1 апреля по 31 мая;

Школам больше не разрешено проверять знания и навыки детей перед поступлением;

В первую очередь зачисляют детей по месту проживания, остальные — при наличии мест.

Про изменения и особенности подачи документов в 2026 году сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

Когда и как подавать документы

Подать заявление в школу можно с 1 апреля по 31 мая включительно. Это основной период формирования первых классов.

Документы принимают:

лично в учебном заведении;

по электронной почте;

через онлайн-сервисы (если они есть в школе).

Обязательно необходимо предоставить:

заявление одного из родителей или законного представителя;

копию или данные свидетельства о рождении ребенка;

медицинскую справку по форме №086/о (для очного или смешанного обучения).

При наличии добавляются документы о месте проживания (для первоочередного зачисления) и заключение ИРЦ — для детей с особыми образовательными потребностями.

Как будет проходить зачисление

До 1 июня школы обязаны зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории обслуживания.

Если остаются свободные места:

до 15 июня принимают детей с других территорий (возможно проведение жеребьевки);

после 15 июня — в порядке подачи заявлений.

Важно: ребенок не обязан присутствовать при подаче документов.

Что изменилось в 2026 году

Главное нововведение — запрет любых проверок при поступлении в 1 класс. Школы не имеют права проводить собеседования, тестирование или другие формы отбора.

Это означает, что зачисление в начальную школу должно проходить без конкурсов — независимо от уровня подготовки ребенка.

Кто имеет приоритет

Преимущественное право на зачисление имеют:

дети, проживающие на закрепленной за школой территории;

родные братья и сестры учеников этого учебного заведения;

дети работников школы;

выпускники дошкольного подразделения этого же учреждения.

Какие формы обучения доступны

В 2026 году родители могут выбрать одну из форм обучения:

очную;

дистанционную;

экстернат;

семейную (домашнюю);

педагогический патронаж.

Возможен и смешанный формат — в зависимости от возможностей укрытия в школе.

Для детей, которые находятся за границей, предусмотрены дистанционные классы с украиноведческими предметами.

