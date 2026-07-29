Ключевые моменты:

К частной стройке командир привлек около 80 подчиненных солдат.

Строительные материалы на объект завозились военным транспортом.

Командиру грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Стройка вместо боевой службы

Правоохранители установили, что командир воинской части на протяжении нескольких месяцев превышал свои полномочия. Вместо выполнения задач по обороне страны около 80 военнослужащих были вынуждены строить его личный дом в Подольском районе Одесской области.

Кроме того, для подвоза стройматериалов регулярно привлекался служебный военный автотранспорт. Занимаясь личным обогащением и комфортом, офицер напрямую снижал боеспособность подразделения и подрывал авторитет ВСУ в условиях военного положения.

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После проведения серии обысков и сбора доказательств следователи полиции объявили командиру о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.