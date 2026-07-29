Ключевые моменты:

В Одесской области СБУ проводит процессуальные действия в отношении должностного лица одного из районных ТЦК и СП.

Информация о якобы задержании начальника ТЦК в Доброславе распространяется в социальных сетях, однако официально не подтверждена.

Одесский областной ТЦК заявил о сотрудничестве со следствием и призвал дождаться официальных результатов расследования.

Накануне в Одессе задержали сотрудницу районного ТЦК по подозрению в вымогательстве 11 тысяч долларов США за содействие в оформлении инвалидности и отсрочки от мобилизации.

Что на самом деле произошло в одном из ТЦК Одесской области

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины проводят процессуальные действия в отношении должностного лица одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В то же время в социальных сетях распространяется информация о том, что речь идет о начальнике ТЦК в Доброславе, однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт проведения следственных мероприятий сотрудниками СБУ в отношении должностного лица одного из районных подразделений области. При этом в ведомстве не раскрывают личность фигуранта и не уточняют, в каком именно районе проходят процессуальные действия.

В центре комплектования отметили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами и оказывают содействие в установлении всех обстоятельств уголовного производства.

Стоит отметить, что накануне в Одессе правоохранители также задержали сотрудницу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По версии следствия, она требовала 11 тысяч долларов США за содействие в оформлении военнообязанному III группы инвалидности и последующем получении отсрочки от мобилизации.

По информации Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, женщине уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды.

Следствие установило, что в мае 2026 года через знакомого юриста к сотруднице ТЦК обратились за консультацией по вопросу оформления военнообязанному III группы инвалидности, которая могла стать основанием для получения отсрочки от мобилизации.

По данным правоохранителей, женщина заявила, что положительное решение вопроса возможно только за вознаграждение в размере 11 тысяч долларов США.

Согласно материалам дела, подозреваемая уверяла, что может повлиять на председателя экспертной комиссии, принимающего решение об установлении инвалидности, а также на руководителя одного из отделений районного ТЦК и СП, отвечающего за оформление отсрочки.

Сотрудницу ТЦК задержали в одном из ресторанов Одессы сразу после получения первой части неправомерной выгоды — 6200 долларов США.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 миллиона гривен.

В случае доказательства вины женщине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Военная служба правопорядка (ВСП) начала масштабную волну внезапных проверок в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по всей Украине. В ходе инспекций уже зафиксированы сотни нарушений, составлены десятки административных протоколов и открыто уголовное производство.