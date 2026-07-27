Ключевые моменты:

Для лиц, уклоняющихся от мобилизации, готовят новые законодательные ограничения.

Среди возможных санкций — ограничение доступа к административным услугам, запрет на пользование водительским удостоверением, арест банковских счетов и другие меры.

Законопроекты уже разработаны, однако пока не зарегистрированы в Верховной Раде.

Ограничения планируют вводить одновременно с механизмом поэтапной демобилизации военнослужащих.

К чему готовиться жителям Одессы

Для жителей Одессы и Одесской области, уклоняющихся от мобилизации, могут ввести новые ограничения. Народные депутаты готовят соответствующие законодательные инициативы, однако на данный момент они еще не внесены на рассмотрение Верховной Рады.

По словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, разработанные законопроекты предусматривают комплекс мер в отношении лиц, уклоняющихся от мобилизации. Среди них — ограничение доступа к административным услугам, пользованию водительскими правами, арест банковских счетов и другие санкции.

По замыслу авторов инициативы, такие механизмы должны повысить эффективность розыска нарушителей, а также ограничить их доступ к отдельным государственным сервисам и возможность свободного передвижения. Военный омбудсмен считает, что введение подобных мер будет справедливым по отношению к военнослужащим, которые длительное время находятся на службе и нуждаются в замене.

В то же время она подчеркнула, что такие ограничения должны вводиться параллельно с продуманным механизмом поэтапной демобилизации военнослужащих.

В начале июня Ольга Решетилова сообщила, что за четыре месяца работы Офиса военного омбудсмена поступило почти 8 тысяч обращений по поводу нарушений прав военнослужащих.

Напомним, Военная служба правопорядка начала масштабную волну внезапных проверок в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей стране. В ходе инспекций уже выявлены сотни нарушений, составлены десятки административных протоколов и открыто уголовное производство.

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