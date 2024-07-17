Кто такая Елена Пчилка и как она связана с Лесей Украинкой

Кто такая Елена Пчилка и как она связана с Лесей Украинкой

17 июля в Гадяче Полтавской области родилась Ольга Драгоманова (по мужу — Косач), мать поэтессы Леси Украинки. В свое время она была известна больше, чем ее дочь — как писательница, переводчик, общественный деятель. Творческий псевдоним, под которым она чаще всего публиковалась, знаком практически каждому украинцу — «Олена Пчілка».

Писательница происходила из семьи небогатого дворянина Петра, была родной сестрой профессора Михаила Драгоманова и женой известного юриста Петра Косача. Ее отец был образованным человеком, знал несколько иностранных языков. Своих детей он воспитывал в атмосфере свободы и любви ко всему украинскому.

Елена Пчилка занималась этнографией: записывала народные песни и обряды, собирала редкие образцы вышивки. Она была первой, кто упорядочил стили украинской вышивки и писанок. В 1876 года она издала книгу «Украинский орнамент», известную не только в Украине, но и за рубежом.

Даже во времена, когда украинская культура была под запретом, Елена Пчилка предпочитала аристократическим нарядам украинский национальный костюм: делала прически в народном стиле и надевала венок. В таком образе она принимала гостей, ходила на встречи и мероприятия и говорила только на украинском языке.

В 1905 году писательница стала единственной женщиной, которая вошла в состав украинской делегации на встрече с председателем совета министров Сергеем Витте. Целью встречи было добиться отмены запрета на печатание книг и преподавание на украинском языке.

Пчилка не только в совершенстве знала украинский язык, но и занималась его реформированием вместе со Старицким и Франко. Именно ей принадлежат привычные сейчас, а когда-то несуществующие слова «палкий» и «променистий».

Умерла Елена Косач 4 октября 1930 года в Киеве, на руках дочери — Ольги Косач-Кривинюк. В годы войны ее дочь вывезла часть семейного архива за границу, благодаря чему сохранились уникальные семейные документы и фотографии.

Источники: ukrainky.com.ua, uinp.gov.ua.

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