Путешествие к морю

«Великеє місто. Будинки високі»,

«Огні незліченні,

Мов стрічки огненні

До моря спускаються з міста,

А в пристані грає,

Огнями сіяє

Корабликів зграя барвиста», – так писала об Одессе в сборнике «Путешествие к морю» Леся Украинка.

Почему-то часто упоминается, что Леся всего три раза была в Одессе. По-видимому, это связано с тем, что, как сообщает мемориальная табличка в ее честь, она трижды жила в доме в семье Комаровых на тогдашней Почтовой улице, 29 (сейчас 27). Но на самом деле Леся Украинка жила в Одессе гораздо чаще. Часто – проездом.

Что касается мемориальной таблички, то она и поныне находится на доме на улице, которая сегодня уже никакая не Почтовая и не Жуковского. Теперь улица носит имя Святослава Караванского.

Как чтим память о Лесе?

Чествование памяти поэтессы в Одессе – отдельный рассказ. Дворец культуры на улице Святослава Караванского назывался ее именем. Но это было когда-то. Нет уже ни имени, ни самого дворца…

Недавно ее имя стал носить бывший проспект Гагарина.

О памятнике Леси мы пока только мечтаем (в октябре 2012 года памятник Леси Украинки появился в Белгороде-Днестровском).

Недавно стало известно, что в Одессе установят памятник Леси Украинке и появится парк (сегодняшний парк Космонавтов), который будет носить ее имя.

До 1913 года она приезжала в наш город не менее 20 раз. В Одессе она много писала, ее книги продавались в одесских книжных магазинах, в частности, в магазине Суворина в «Пассаже». Стихотворения поэтессы печатались в одесской периодике, на одесской сцене 1903 года была поставлена ее пьеса «Голубая роза».

Конечно, адрес Святослава Караванского, 27 – самый известный адрес пребывания поэтессы в нашем городе. Но не единственный.

Впервые Леся Украинка прибыла в Одессу в 1888 году. Во время лечения она жила на частной даче Д.И. Диалегмено (на нынешней Хаджибейской улице, ныне №487, ранее – №268), жила и в селе Дмитровка на Одесщине, ездила на пароходе в Аккерман, осматривала крепость.

В 1889 году Леся снова в Одессе. В этот раз живет на улице Надеждинской, №6 (ныне – ул. Гоголя) у доктора И.А. Вальтуха, который держал ортопедическое заведение в доме массажистки госпожи Гипперт.

Где Леся любила любоваться морем?

Было у Леси три любимых места в Одессе, где она чаще всего любовалась морем. Б.Комаров вспоминал: Первым был центральный бульвар… (Николаевский, ныне – Приморский бульвар). С этого бульвара широко открывался вид на Одесский порт с его неустанным движением и шумом. С этого же бульвара, от памятника Ришелье, начиналась знаменитая монументальная гранитная лестница, ведущая к самому порту».

«Вторым местом созерцания выбрали девушки (Леся Украинка и ее подруги – сестры Комаровы) бульвар Александровского парка (ныне – парк имени Т. Г. Шевченко)».

«Любила Леся и, пожалуй, самое большое, третье место, лежавшее на самом берегу, – Ланжерон. Это уже там, где кончился порт. Ехали туда «конкой»… У самого берега плавали прозрачные «зонтики» медуз, или «морских сердец», как мы их называли. Выброшенные на берег морские водоросли заполняли воздух непостижимым благоуханием».

И еще несколько адресов

Бывая в Одессе, Леся останавливалась и в семье Михаила Сидоренко, которой женился на ее подруге Маргарите Комаровой. Это был дом №14 по улице Гулевой. Этот дом не «дожил» до наших времен. Кроме того, известно, что супруги Сидоренко раз пять меняли место жительства… Останавливалась Леся Украинка и у своей подруги Маргариты Комаровой-Сидоренко, жившей на улице Кузнечной, 28, а затем на той же улице, только в доме под номером 21. Останавливалась она здесь и в свой последний приезд в Одессу весной 1913 года.

Б.Комаров вспоминает: «Сюда в последний приезд Леси в город ее внесли на кресле, потому что подняться по лестнице она не могла»…

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, нужен ли памятник Лесе Украинке в Одессе и где он должен быть.

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